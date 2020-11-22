絕症男將死！投案認了25年前樹林裡「槍斃棄屍路人」...懸案終破

COLD CASE ARREST: Decatur police arrested Johnny Dwight Whited on Wednesday. He’s charged with killing Christopher Alvin Dailey in 1995. pic.twitter.com/HM3WGKqyZM — Decatur, AL Police (@DecaturALPD) November 19, 2020

記者王佩翊／編譯

美國阿拉巴馬州一名中年男子日前突然向警方投案，自己在多年前曾經殺了人並棄屍山林，雖然嫌犯無法說出案件的具體年份與日期，但警方最後仍透過該名男子提供的線索與資料，將他聯繫到一起25年前的懸案。經警方調查，這名男子的確就是犯下這起槍擊案的兇手，而他也帶著警探回到案發現場重現殺人的經過。據悉，這名男子是因為罹患絕症，自知大限將至，想要放下心中的石頭，才會向警方投案。

根據《紐約時報》報導，現年53歲的懷特（Johnny Dwight Whited）1995年4月26日在阿拉巴馬州的一片樹林內，槍斃了當時年僅26歲的戴利（Christopher Alvin Dailey），隨後便逃之夭夭。據悉，懷特與戴利並不相識。戴利的屍體被發現後，警方投入大量人力進行調查，並在田納西河打撈出戴利1983年產的豐田車，然而在長達25年的時間裡，警方仍未找出兇手，甚至找不到任何可能的嫌疑人。

▲懷特自知大限將至，主動向警方坦承25年前的命案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



殺了人的懷特就這樣將這個秘密埋藏在心裡25年，直到最近罹患絕症，懷特發現自己所剩時日已經不多，於是在反覆的思考下，決定打電話向警方投案。就這樣，懷特的電話在警察局被轉了2次，最後轉到犯罪調查員慕卡丹（Sean Mukaddam）的手上。懷特告訴慕卡丹，「我想要坦白一件事，我在很多年以前殺了一個人。」

根據警方表示，懷特當時已經忘了事件的具體年份與日期，所以他們只能透過他提供的訊息去拼湊。最後警方鎖定了25年前的一起樹林棄屍案，懷疑就是懷特口中的凶殺案。警方也在18日與懷特一起返回當時戴利屍體被尋獲的樹林，並重演了犯案過程。

慕卡丹表示，懷特罹患絕症，已經病入膏肓，但他對於25年的錯誤感到非常後悔，因此想要把心裡的話說出來。警方目前也已經通知戴利的家屬，希望他們能夠放下懸在心中25年的大石頭。懷特被指控謀殺，目前被關押在摩根郡監獄。

Johnny Dwight Whited admitted to officers on Wednesday that he had fired a single gunshot that killed a man 25 years earlier in a wooded area of Decatur, Alabama.https://t.co/QHVoIbpC7u — The New York Times (@nytimes) November 20, 2020

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