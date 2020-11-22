臉書宣布跟進推特！總統帳號「就職當天」直接移交拜登

記者王佩翊／編譯

美國總統大選結果即將出爐，根據目前計票情況看來，民主黨籍參選人拜登幾乎確定當選。繼推特發言人表示，無論川普是否承認選舉結果，都會在就職日當天將美國總統的官方帳號移交給拜登團隊後，臉書也宣布跟進。臉書表示，在2021年1月20日當天，Facebook與Instagram的總統相關帳號將轉移給拜登。據悉，這些帳號包含總統、白宮、副總統以及第一夫人的官方帳號。

▲屬於美國政府數位資產的推特、臉書等總統帳號將於就職日當天移交給拜登。（圖／路透社）



Facebook稍早接受《路透社》採訪時表示，「我們在2017年曾與歐巴馬政府和當時即將接任的川普政府進行合作，確保他們的Facebook與Instagram帳號能夠順利交接，我們希望這次也能這麼做。」而這也代表，當拜登正式宣誓就職後，美國總統的官方帳號將「無縫」轉移給新政府團隊。

▲川普仍然不願承認敗選。（圖／路透社）



其實推特發言人早在20日就證實，該公司將會於就職當天將屬於美國政府數位資產之一的政府推特官方帳號轉移給拜登，其中包含總統帳號的@POTUS、白宮的@whitehouse、副總統的@VP以及第一夫人的@FLOTUS。臉書則會將President Donald J. Trump保存清空後，轉移給拜登政府。另一方面，由於臉書的@DonaldTrump（Donald J. Trump）是屬於川普的個人帳號，因此就算過了就職日，仍然屬於川普本人，不受影響。

根據美國知名右派政治媒體《政客》（POLITICO）報導，推特發言人帕西里奧（Nick Pacilio）在一封電子郵件中透露，不管川普是否承認選舉結果，等到2021年就職日當天，將會把美國總統的官方推特帳號（@POTUS）自動移交給拜登，而整個過程「都會和國家檔案與記錄管理局進行密切的合作與協商」。

另外，在交接過程中，即將卸任的川普政府團隊不須與拜登團隊共享任何資訊，目前在這些官方帳號上的現有推文都會被存檔紀錄，就職當天該帳號的所有推文則會被清空，並移交給拜登政府。

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