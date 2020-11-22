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美國確診破1200萬！「等於半個台灣」都感染　感恩節出遊恐爆群聚

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▲▼ 新冠肺炎,美國,口罩。（圖／路透）

▲美國新冠肺炎確診病例21日突破1200萬大關，仍有許多人計畫在月底感恩節假期出門旅行。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國月底將迎來感恩節假期，但新冠疫情卻完全沒有消停，確診人數於21日正式突破了1200萬例，且感染病例增加速度越來越快，累計新增100萬人所花費的天數，從10天加快到僅需6天。儘管疾病控制中心（CDC）強烈建議，感恩節假期應避免旅行，但官方數據顯示，美國機場20日運輸量達到疫情爆發以來的第2高。

綜合路透與CNN報導，美國20日再度創下單日確診新高的19萬6815例，遠遠超過7月份單日最高約7萬餘人染疫的水準，21日累計確診來到1204萬4934例，突破了1200萬大關，死亡人數為25萬5541人。病毒傳播速度也越來越快，確診數從900萬例累積至1000例需要10天，1000萬增到1100萬縮減為8天，到這次成長至1200萬人只花費了6天。

報導指出，儘管CDC建議感恩節假期不要出外旅行，但有許多人依舊無視當局建議。運輸安全管理局的數據顯示，美國20日有超過100萬人乘坐飛機途經美國機場，達到了自疫情爆發以來第2高的載客量。美國汽車協會（AAA）發布的報告指出，2020年感恩節搭乘飛機旅行的人預計比2019年減少47.5%，而駕車出遊的人數預計只會下降約4%，但是預測整體人數仍會高達5000萬名旅客。

衛生官員警告，如果人們不遵守公共衛生方針，特別是在26日的感恩節慶祝活動中不出外旅行的建議，而與其他家庭、人群混在一起，那麼迅速增長的新冠感染浪潮可能很快就會讓醫療系統不堪重負。伊利諾伊州州長普立茲克（J.B. Pritzker）也表示，輝瑞等疫苗公司宣布了好消息，但並不意味著可以放鬆警惕。

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