「美台是強健夥伴」　蓬佩奧：經濟對話將進一步增強我們關係

▲蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

首屆台美經濟繁榮夥伴對話20日落幕，美國國務卿蓬佩奧今天表示，美台雙方是捍衛自由、推進經濟連結，與促進共享民主價值的強健夥伴，經濟對話將更進一步強化美台經濟關係。

目前在中東進行國是訪問的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天上午透過推特（Twitter）表示，美國與台灣在捍衛自由、推進經濟連結，與促進共享民主價值上皆是強健夥伴。

蓬佩奧強調：「美國在台協會（AIT）經濟繁榮夥伴對話將更進一步增強我們（美台）經濟關係。」

▼行政院「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者宋良義攝）

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日登場，對話雖由AIT與駐美國台北經濟文化代表處舉辦，但美方是由國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）主談，國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）也有參與。

雙方除了簽署效期5年的合作瞭解備忘錄（MOU），將經濟對話機制化，也達成共識將啟動「科學及技術協定」諮商，強化台美科學合作。

美國國務院昨晚也樂觀表示，經濟對話讓美台雙方有機會促進現有經濟合作領域，同時建立新的經濟連結；未來對話將有助強化雙邊經濟關係，進一步增強美台社會對民主的尊重，也能增強雙方對自由市場、創業精神與自由的承諾。