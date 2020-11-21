黑歷史被挖出！美環保署長廢多項環保措施　暗中圖利煤炭業者

▲美環保署長惠勒預計於下月5日訪台。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）預計於12月訪台，除了遭到國內輿論批評浪費公帑，過去的「黑歷史」也被全部挖出，儘管身為「環保署長」，卻有任內取消數十項環保措施、廢除清潔能源計畫、為煤炭業者當過說客等事蹟，曾遭外界質疑是否有資格擔任環保署長。

根據《CNN》報導，在惠勒的政策下，發電廠停止調節汞的排放，導致發電廠周遭動植物嚴重汙染。此外，他在上個月的聽證會表示，「我不會將氣候變遷稱為最大的危機，在關注程度1到10的標準下，大概只有8或9而已。」

惠勒曾是美國煤炭產業的說客，試圖幫助業者擺脫政府的環保限制，上任後也採取許多行動，逐步減少環境科學家在環保署內的作用，包括淘汰一些反對派科學顧問、放環保局辦公室的負責人行政假、解散PM2.5的科學諮詢委員會。

▲美國天然氣發電廠正排放廢氣。（圖／達志影像）



美國燃煤電廠數十年來都將煤渣坑中掩埋，根據環保署數據顯示，如果按2015年的清理煤灰池的規定，有91％的燃煤電廠以有毒物汙染水源。但惠勒通過推翻歐巴馬所立的環保措施，受益過去客戶默里能源（Murray Energy），延長一些本該被關閉的漏水煤灰池期限。

他在石棉產業上也開後門，有別於其他55個已開發國家，僅給予限制但不完全禁止使用。儘管美國自2002年就不生產石棉，但仍會進口各種商品可能含有石棉。石棉被科學證實，是最致命的致癌物質之一，每年主要以肺癌殺死近4萬人。

美國環保署2019年8月發布新提案，將凍結汽車排氣管的汙染以及燃油標準，撤銷歐巴馬早在2012年就立下的規定，也讓汽車製造商無須顧忌2025年前「燃油經濟性」提升期限。惠勒批評，歐巴馬的政策是對汽車製造商是沉重的負擔。

▲緬因州的石化工廠。（圖／達志影像）



但根據研究數據顯示，這項燃油限制的凍結讓阻止地球暖化更加艱難，到2040年以前，全球將增加22億公噸的溫室氣體排放，相當於43個平均規模的燃煤電廠的年產量。

美國化學理事會是化工業首屈一指的貿易協會，也相當歡迎惠勒的上台，或者說歡迎他對甲醛的態度，阻止聯邦政府對甲醛的限制更嚴格。惠勒曾告訴參議院委員會，將暫緩環保署發表甲醛有致癌風險的報告書，即使這項調查報告早在2016年就出爐，且還是由環保署的科學家完成。

然而惠勒最具破壞性的舉動發生在2017年8月，簽署廢除歐巴馬時代的《清潔能源計畫》，讓燃煤電廠不再需要削減排放量，授予各州確定排放標準的權利，但沒有設立任何預期目標，代表各州實際上可以選擇什麼標準都不動。

在小布希政府下的前環保署長惠特曼（Christine Todd Whitman）表示，「毫無疑問，環保署在現任政府領導下，正在從保護環境與公眾健康的歷史使命中退縮。川普政府毫不掩飾要解散環保署的意圖，國會應該對環保署的行動與方向進行監督。」