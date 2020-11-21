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美軍想在印太交界重建「第一艦隊」　新加坡國防部回應了

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新加坡海軍慶祝建軍50週年，首度舉行「國際觀艦式」（International Maritime Review），含地主國在內共21國、46艘各式艦艇見證這歷史性的一刻。（圖／翻攝自新加坡海軍粉專）

▲美軍打算在印太交界的新加坡重建第一艦隊。圖為新加坡樟宜海軍基地。（圖／翻攝自新加坡海軍粉專）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍部長布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）日前指出，美軍打算重建「第一艦隊」，最有可能部署的地點就在新加坡，而且這樣的想法已經醞釀了好幾個月。新加坡官方與學界，都對這個議題做出了回應。

美國海軍部長布雷斯韋特日前在一場研討會中指出，美軍正考慮重建第一艦隊，將會部署在太平洋與印度洋的交界處，最有可能的地點就是新加坡，並且與前國防部長艾斯培（Mark Esper）交流過這項想法，也獲得支持。

美國海軍轄下共七支艦隊，除第十艦隊專門負責網絡戰以外，其他六支按地理範圍劃分轄區，第一艦隊在美國歷史上曾經真實存在過，1947年-1973年間，第一艦隊負責西太平洋部分海域的作戰行動，後被負責太平洋國際換日線以東的第三艦隊取代。

▲美、日、加軍艦在日本周圍海域展開軍演。（圖取自美國第七艦隊）

▲重建第一艦隊，有助於減輕第七艦隊在西太平洋的負擔。（圖取自美國第七艦隊）

美媒分析，重建第一艦隊可以減輕第七艦隊的負擔，並且能更有效地與東南亞等地區的盟友進行互動。

新加坡國防部於18日晚間，發布官方聲明表示，按照2012年達成的協議，新加坡同意美國可在境內輪替部署最多4艘瀕海戰鬥艦。這份協議至今有效。美國國防部沒有提出在新加坡增加部署艦艇的要求，新加坡也沒有與美方進行相關討論。

美媒認為，新加坡雖然不是美國的盟友，但兩國軍事合作從1990年就已開始。目前，美海軍艦艇不僅可以停靠新加坡樟宜海軍基地，還能在該基地進行艦艇維護等工作。下一步，美國可以對樟宜基地進行改擴建。

但新加坡學者指出，部署艦隊就意味著美國要在新加坡永久駐軍，而新加坡一直抗拒與美國建立正式的軍事同盟關係，對新加坡來說，允許美軍建設永久性基地帶來的損失要遠遠大於收益，因此在新加坡設立第一艦隊「幾乎不可能」。

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