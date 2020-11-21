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南台科大傑出校友常如山　協助弱勢學生翻轉未來

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▲醫美龍頭愛爾麗集團公益大使謝祖武，代表集團捐助新台幣30萬元外，南台科大校友集團常如山總裁，也另捐28萬餘元，做為母校化學材料系的研究發展經費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲醫美龍頭愛爾麗集團公益大使謝祖武，代表集團捐助新台幣30萬元外，南台科大校友集團常如山總裁，也另捐28萬餘元，做為母校化學材料系的研究發展經費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長期致力公益的醫美龍頭愛爾麗集團，由集團公益大使謝祖武前往常如山總裁的母校，南台科技大學參加弱勢學生募款餐會，謝祖武除代表集團捐助新台幣30萬元共襄盛舉外，常如山總裁也另行捐助新台幣28萬9244元，做為母校化學材料系的研究發展經費。

盧燈茂校長並邀請校友會等熱心團體偕同各界嘉賓超過300人參與盛會，期許未來有更多企業相繼加入，共同攜手奉獻愛心，為扶助弱勢學生安心學習，善盡社會責任。

教育部為鼓勵大專院校向各界募款，用以扶助弱勢學生，使其安心就學，以募款金額對等補助方式提供學校補助款項。南台科大自2018年度起，向各界勸募款項及教育部相對補助金額，已嘉惠弱勢學生近1萬5000人次，募款流向均依規定公告於學校網頁，期盼各界能繼續支持弱勢學生「學習取代工讀」善舉，讓學生能專注於學習，翻轉自己的未來。

南台科大校長盧燈茂表示，醫美龍頭愛爾麗集團總裁常如山，也是南台科大畢業的傑出校友，為母校化工系的專長，從逆滲透水業務、美容儀器代理商及五顏六色香水化妝品經營等業務一步一步白手起家，因為孄熟技術面為未來的醫美王國打下了良好基礎，常總裁期間不斷思考美容與醫學結合的可能性，至2000年時在台南成立了全國第一家愛爾麗醫美診所，打拚到目前全國首屈一指醫美龍頭的地位，憑著就是一股持續學習且永不設限的精神，兩岸集團分院已設立超過60家，目前愛爾麗台南總部大樓新建工程也在進行中，受到兩岸政府大力的支持，未來將致力於全球10大精準醫療系統及亞洲最大幹細胞研究中心。

▲醫美龍頭愛爾麗集團公益大使謝祖武，代表集團捐助新台幣30萬元外，南台科大校友集團常如山總裁，也另捐28萬餘元，做為母校化學材料系的研究發展經費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

常總裁一路上感念台南母校及鄉親的栽培，認同照顧在地學子的理念，所以這次他捐助母系化學材料系研究發展經費新台幣28萬9244元，讓學弟妹們更能「學習取代工讀」，未來學以致用。這十多年來，愛爾麗集致力於美的事業，更以「善事善行來妝點每一日」，「取之於社會，用之於社會」是常總裁的座右銘，在疫情期間捐贈23輛救護車、內政部復康巴士、防疫口罩、防護衣及滅火器等防疫物資，來相挺辛勞的醫、護、警、消及移民人員。

常如山董事長對力挺台南鄉親的善舉更是不落人後，在台南市舉辦警消熱烈迴響的「愛爾麗感謝有你防疫公益演唱會」，、「2020北京金色年華活動」及「新竹縣長盃馬術錦標賽」，創下在國際疫情肆虐下仍能辦演唱會的創舉，面對困境團結向前，不畏艱辛守護大家的健康與美麗。

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