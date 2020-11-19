「私校退場條例」草案拍板！教部曝「危險」學校：高中30間大學10間

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前預告《私立高級中等以上學校退場條例》草案，今（19日）獲行政院院會通過，未來將送立法院審議。教育部技職司司長楊玉惠今日表示，教育部對有退場危機的私校設有「預警學校」和「專輔學校」制度，列管「預警私校」高中有30多間，大學有10多間。

教育部表示，學校因生源減少影響財務狀況，可能造成校地閒置、教職員工失業或轉職、教師授課時數減少、學生併班上課等急迫性的問題。教育部推動立法是為了因應少子女化趨勢，且私校退場事項涉及層面複雜，如以個別修法方式辦理，恐緩不濟急，故以制定專法方式協助辦學績效不佳的私校退場。

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本次草案相較過去版本，要求專輔學校全面停止招生後，需發給教職員工資遣、退休或離職慰助金。楊玉惠說明，草案明定，學校停辦清算後剩於財產可捐給其他私立學校或公益性質法人，也可捐贈地方政府、退場基金，或直接歸給中央機關和公立學校，確保解散清算後校產可回歸公共。

媒體詢問明確的預警名單，教育部仍不公開，僅告知目前大學約有10多間、全台高中職則有逾30間。楊玉惠強調，是否列入專輔名單內，主要還是端看學校的財務狀況、教學品質兩大項指標，目前民間一些宗教團體不惜成本辦學，人數雖少但財務健全、小而美，教育部不扼殺。