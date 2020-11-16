潘文忠爆「千位學生意圖輕生」釀76死　悲籲各校加強關懷

▲高虹安要求潘文忠應盤點各校學生狀況。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

台灣大學日前5天內發生3起學生輕生案，不幸造成2死1傷。淡江大學14日也發生一名學生墜樓，多處骨折意識清楚送醫。教育部長潘文忠今（16日）提到，今年至今各校有76名學生輕生死亡，1千多人意圖輕生未遂。

立法院教育及文化委員會今召開第10次全體委員會議，審查教育部及所屬單位110年度預算案。民眾黨立委高虹安表示，根據教育部統計，2009年到2017年大專院校輕生致死人數，在2019年升高到59人，有輕生意圖，甚至付諸行動從前一年不到800人成長到2019年1350人，以上都是只有在校園案件，看起來壓力逐年升高，問潘文忠今年統計數字為何？

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▲管中閔赴立法院備詢。（圖／翻攝國會頻道）



潘文忠說，第一時間也覺得很需要教育部和大專校院校長老師同仁一起面對的議題，因整體環境等各方面因素，才有此情形，教育部透過校安中心密切跟緊密聯繫，今年人數在各級學校整體統計有76人輕生死亡，意圖輕生1千多位。高虹安接著問台灣大學校長管中閔，日前發生5天內3起墜樓事件，是否有了解學生使用過輔導機制？管中閔表示，第1位有心理諮商病史，第2位陸生來台也接受過心理諮商，第3位完全沒有。

潘文忠會前說，看到非常年輕學生，因為相關因素產生意外，個人心裡擔憂，也非常悲痛。過去一直在校園學生輔導法編列相關工作，其中「三級輔導」落實，最重要的還是從一級做起，全體老師關切相關需要關懷的孩子，二級了解到需要高關懷的學生，這在校園對於輔導諮商工作會是更重要的對象，若有需要更進一步，包含專業上協助則進入三級轉介，三級也是在校園的日常和常態性。

潘文忠提到，近日因各大學進行期中考試作業，更要提醒各校注意通報跟提醒，尤其該階段需要關懷的學生，要做更緊密的連結，對於學校開放性場所應做相關盤點，教育部會全力針對學校資源給最大支持，並呼籲校園意外在各界社群、媒體等平台，應多用關心、關愛，盡量減少公開討論、轉傳個案學校，造成模仿效應。

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