「iLove戀愛時光地圖」教大家變成恐怖情人　教育部挨轟非常荒謬

▲范雲要求潘文忠1個月內改善家庭教育網站內容。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（16日）召開第10次全體委員會議，審查教育部及所屬單位110年度預算案。民進黨立委范雲提到教育部實在非常荒謬，以家庭教育為主軸的網站，其中「iLove戀愛時光地圖」內容根本是在複製性別刻板印象，甚至對「愛的定義」解讀成「我想要獨自佔有他，如果無法在一起，會覺得人生很悲慘」，痛批完全是在教大家變成恐怖情人。

范雲說，教育部家庭教育網站「全部不符合性別平等概念」，成人教育部分接到很多陳情，問了主責單位終生司卻不斷踢皮球，又不解決，其中，約會網站教大家怎麼談戀愛，或問說怎樣叫喜歡，答案竟是「我想要獨自佔有他，如果無法跟他在一起，會覺得很人生很悲慘，我願意為他做任何事，他的幸福是我的責任。」符合此指標才是愛，不是喜歡，問教育部部長潘文忠，這不是恐怖情人的標準？

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▲▼范雲不滿批教育部戀愛時光地圖網站充滿刻板印象。（圖／翻攝國會頻道）



范雲接著提，網站還可看到「保險套無法阻止某種病毒，要求大家守貞或單一性伴侶」，經辦公室反映才偷偷摸摸改成「除無性行為外，使用保險套無法完全避免」，質疑這是給成人教育的，觀念卻如此。

不僅以上，范雲指出，還有男女大不同部分，問現代社會男生真辛苦，結果贊成的很多，甚至出現「男追女隔層山，女追男隔層紗」一樣都贊成，也不說這調查到底要幹嘛？質疑是在複製性別刻板印象？另外，親子教育則把小孩當工具稱「是將來以後可以照顧老人家、家長」，所以生小孩很好。

范雲不滿說該問題，時代力量立委王婉諭之前就有問過，終生司不改善至今，連立委反映都沒用，到底終生司出了什麼問題，這「是叫大家成為恐怖情人」，要求教育部一個月內改善。潘文忠承諾，會請督導的次長邀集相關小組做檢視。