青少年輕生通報率上升　7國立大學專業輔導人員仍沒補滿

▲潘文忠表示，目前還有7所國立大學的輔導專業人員沒補滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學、淡江大學近日接連發生學生不幸墜樓意外，立法院教育及文化委員會今（16日）召開第10次全體委員會議，審查教育部及所屬單位110年度預算案。教育部部長潘文忠表示，目前還有7所國立大學的輔導專業人員未補滿，民進黨立委黃國書要求，不能以任何理由，應立即改善。

黃國書指出，不只台灣，輕生問題在全球，如日本高中以下2018年，輕生率較前一年提高33％，韓國2016輕生則成為青少年首要主因，印度2016年每55分鐘就有一名學生輕生身亡，尤其近年台灣青少年輕生通報率一直往上升，教育部應要看到此狀況並了解，這不會只是個案，可能還會是個現象，尤其學生面臨痛苦時，學校就要協助。

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黃國書表示，學生輔導法規範每校1200人以下要有1名專業輔導人員，超過1200人就要增加1名。根據107年輔導工作評鑑結果（108年至今還沒統計結果），有38至58所大學都沒通過，其中有50所是因為「輔導人力不足」，問潘文忠這2年來狀況有改善？

潘文忠說明，107年要開始落實學生輔導法，不只大專校院，高中以下都有明確規範，但當時比較嚴格，只要配置人力不到就會列為未通過。黃國書問現場各校校長現在都補滿了？ 有校長說，還沒補滿。黃國書認為，輔導專業人力要立刻補滿，不能以任何理由，追問潘文忠至今還有有多少間？潘文忠回應，國立部分還有7校未補滿。

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