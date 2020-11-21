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氣炸了！金正恩「震怒」原因曝光...悲嘆：在北韓「人命不值錢」

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▲▼金正恩在政治局擴大會議震怒，痛批平壤醫科大學收賄弊端。（圖／路透社）

▲金正恩在政治局擴大會議震怒，痛批平壤醫科大學收賄弊端。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩睽違25天於15日親自主持勞動黨中央委員會第7屆第20次政治局擴大會議，罕見動怒痛批平壤醫科大學黨委會犯罪情節重大，且司法機關選擇包庇縱容。對此有消息指出，校方在畢業授證、招生過程中收受賄物，且依賴龐大人脈關係與後台撐腰，才會招致金正恩極為不滿。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，某名來自平安南道的幹部指出，「此次（政治局擴大會議）是因全球新冠肺炎（COVID-19）疫情快速猛烈傳播才召開，不過最高尊嚴（指金正恩）卻在會中猛烈砲轟平壤醫大黨委會的犯罪行為。現在若想要進大學就讀，沒有金錢賄賂或後台（人脈關係）是不可能的！」

該幹部表示，「其中若想要進到平壤醫科大學就讀，根本比登天摘星還困難！因為一旦畢業，就能馬上取得醫師執業證照。若不靠賄賂與後台撐腰，恐怕很難入學，而以醫科大學的特性而言，要取得畢業證書非常困難，就算成功入學，也得定期被教員（教授）壓榨收賄，才能成功畢業。」

▲▼北韓平壤醫科大學出現弊端，起因於近期一連串的醫療死亡事故。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓平壤醫科大學出現弊端，起因於近期一連串的醫療死亡事故。（示意圖／達志影像／美聯社）

該幹部分析東窗事發的原因，「不過不久前，在配有多名平壤醫科大學出身年輕醫師的醫療院所，陸續傳出多起患者無法接受完善治療而死亡的醫療事故，其中病死的患者不乏幹部與金主的家人，而他們集體向中央申訴。」

另名來自平安北道的居民透露，「自從黨中央針對平壤醫大問題開會，全國各地的居民都被叫去開會。在平安北道，上頭對各級機關、企業所與居民下令，務必全面展開鬥爭，以求根除反社會主義的犯罪行為。」

他痛批，「平壤醫科大學培育醫師等人才，本該以生命與人本為重，卻教出毫無實力、僅憑賄賂畢業的醫師，根本重創我國醫療業！每個出席會議的居民都反問，『在這個世道上，我國到底有哪間大學能完全不靠收賄而單純培育出實力優秀的醫師？』」

►金正恩氣炸！睽違25天開會批「斬草除根」...胞妹金與正罕見現身

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