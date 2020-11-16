金正恩氣炸！睽違25天開會批「找草除根」...胞妹金與正罕見現身

▲金正恩睽違25天，再次主持政治局擴大會議。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩睽違25天終於現身主持會議，他在會議上以嚴厲措辭批評平壤醫科大學勞動黨委員會的犯罪，是反社會主義的行為，應斬草除根，同時再度吩咐各部門緊盯防疫工作，不過會議上卻仍未對美國總統大選做出任何表態。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩於昨（15）日親自召開並主持勞動黨中央委員會第7屆第20次政治局擴大會議，他在會議上指出平壤醫大黨委會犯下嚴重的犯罪行為，而黨中央委員會相關部門、司法檢調機關、安全保衛機關卻默認並縱容如此犯罪行為，應嚴格批判期不負責任又散漫的態度。

▲金正恩嚴詞批判平壤醫大黨委會的「犯罪行為」。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩補充道，「看來應該要讓各級黨組織再次覺醒，展開強烈鬥爭，將反黨、反人民、反社會組織的行為通通斬草除根！法務機關也該提升改革力道，徹底貫守社會、政治、經濟、道德、生活等領域的善良風俗。」

不過《朝中社》卻未明確指出，平壤醫大黨委會的具體犯罪行為為何。

金正恩在會議上再次叮囑各部門做好新冠肺炎（COVID-19）防疫工作、繃緊神經，實施嚴格的封鎖國境防疫政策。

▲金與正也以政治局候補委員的身份出席擴大會議。（圖／翻攝自朝中社）

另外，《朝中社》等各大北韓官媒仍舊未報導拜登勝選消息，以及發表北韓當局對美國總統大選的立場，而金正恩在該場會議中也未對拜登勝選一事表態。

據悉，金正恩上一次的公開活動行程，是10月22日前往平安南道檜倉郡參拜中國人民志願軍陵墓，紀念「抗美援朝」70周年；而金正恩的胞妹、政治局候補委員金與正（勞動黨第一副部長）有出席該場會議。

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