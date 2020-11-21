半個美國「紅色警戒」！新冠日增19.3萬創紀錄　估3月前死47萬人

▲ 美國華盛頓特區20日出現等待接受新冠檢測的排隊人潮。IHME預測，到明年3月1日之前，全美將會有47.1萬人染疫死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國新冠肺炎單日確診病例數20日再度創下新高，光是一天就增加19萬3079例，超越19日的18萬7833例，是連續第2天出現自疫情爆發以來的單日最高紀錄。白宮疫情工作小組最高官員柏克斯坦言，全美至少半數地區處於「紅色狀態」，且此波疫情與過去不同，傳播速度更快、更廣。

綜合CNN、路透報導，隨著天氣逐漸變冷、室內聚會及社交活動增加，新冠疫情加速蔓延，讓醫療體系瀕臨崩潰邊緣的處境更加惡化。數據顯示，截至20日，全美過去7日住院人數平均為7萬4063人，週增19.13%，且20日的數據更是超過8.2萬人。

另據華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）預測，截至12月18日，每天可能有2300多人染疫病逝，到明年3月1日，預估屆時全美將會有47.1萬人死亡。

▲截至20日，全美過去7日住院人數平均為7萬4063人，比先前一周多了19.13%。（圖／達志影像／美聯社）

白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）向CNN透露，全美現階段至少半數地區處於紅色警戒狀態，「看看現正事態發展，增長率已變得截然不同，如今更快、更廣泛，讓我擔心的是，（疫情影響時間）可能會持續拉長。」

不過，專家們也信心喊話，國人只要戴上口罩、保持社交距離，並於短時間內避免出席社交聚會，就能做好自我防護，且有效的疫苗即將問世。威斯康辛州20日已下令延長戴口罩指令，不顧保守派法律方面的挑戰，更新防疫措施，要求在公共場合戴口罩，防堵確診數持續激增。

▲美國部分賣場再度出現恐慌性搶購潮。（圖／路透）

與此同時，美國各大賣場再度出現特定商品恐慌性搶購潮，沃爾瑪（Walmart）現已證實衛生紙及清潔用品供應量低於水平，部分商家消毒濕紙巾已經買不到。

根據美國紐約霍普金斯大學疫情統計，全美累計1190萬8395人感染新冠肺炎，其中25萬4383人染疫病逝。

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