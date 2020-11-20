日本護衛艦「熊野號」下水　宣傳片挑釁解放軍「殲-20」戰機

▲日本最新型的隱形多功能護衛艦「平成30年度多用途護衛艦」（30FFM）熊野號。（圖／翻攝自防衛省 海上自衛隊twitter）



記者林彥臣／綜合報導

日本最新型的隱形多功能護衛艦「平成30年度多用途護衛艦」（30FFM），19日進行下水與命名儀式，海上自衛隊也正式宣布30FFM被命名為「熊野號」，承造的三菱重工在宣傳影片中，甚至非常挑釁地出現解放軍殲-20戰機，認為殲-20根本看不到「熊野號」。

根據日本媒體《共同社》報導，30FFM下水及命名儀式，在岡山縣玉野市「三井E&S造船玉野艦船工廠」舉行，新艦正式被命名為「熊野號」，取自流經奈良、和歌山及三重各縣的「熊野川」，「熊野號」的特色是船身更緊湊、需要配置的人員更少，具備如同掃雷艇的排除水雷能力，建造成本也有效控制，該艦計劃2022年3月服役。

「熊野號」全長133公尺，標準排水量3900噸，船員約90人，為了避免遭到雷達波偵測，外觀上盡可能減少凹凸的設計，與海自主力的「村雨」型和「高波」型護衛艦相比，其船體略小，船員人數僅為一半左右。

▲30FFM熊野號的宣傳模擬影片，出現解放軍殲-20戰機。（圖／翻攝自YouTube／Naval News）



三菱重工在今年9月釋出的模擬宣傳影片中，出現如果解放軍用殲-20戰機用雷達波偵測30FFM，所有的雷達波都會被彈開，殲-20根本找不到30FFM。

政論名嘴李正皓也在新聞節目《關鍵時刻》分析指出，「熊野號」大量使用人工智慧，所以配置的人員更少，指揮艙的設計是圓形的「環景指揮艙」，甚至可以擁有「上帝視角」，這樣的設計可以讓軍艦指揮官第一時間了解，周遭有那些敵人、有哪些友軍。

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