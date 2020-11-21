遠赴巴西找「世紀神棍」靈療！日女慘遭脫衣殺害棄屍深山

Corpo achado em propriedade da Casa Dom Inácio de Loyola é de japonesa

Identificação de Hitomi Akamatsu, 43 anos, foi feita por meio de impressões digitais.. Jovem foi preso e confessou o crime.

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記者王佩翊／編譯

巴西中西部的戈亞斯州16日發現一名亞洲女性遭到殺害棄屍，死者全身衣物幾乎被脫光，由於死亡已經一段時間，屍體甚至已經開始腐爛。經警方調查，死者是來自日本的赤松瞳，而嫌犯則是18歲的科斯塔（Rafael Lima da Costa）。警探表示，由於赤松的屍體已經嚴重腐爛，幾乎無法進行防腐處理，恐怕很難將她運回日本。

綜合日媒《時事通信社》與巴西當地媒體報導，現年43歲的赤松瞳自稱在福島核災後受到輻射危害，因此在2年前毅然決然隻身從札幌前往巴西，尋找有「上帝的喬艾歐」之稱的精神導師戴法瑞亞（Joao Teixeira de Faria）進行「精神治療」。雖然戴法瑞亞2018年被爆出性侵多名女信徒而被捕，但赤松仍然繼續留在當地生活。

▲戴法瑞亞因性侵上百名女信徒遭到逮捕。（圖／達志影像／美聯社）



誰也沒想到，赤松10日到平常經常去的森林中散步時，竟突然遇到18歲的搶匪科斯塔。科斯塔表示，當時因為缺錢買毒品，又正好看到赤松經過，因此就對她下手，怎知赤松卻不斷反抗，才會憤而將其殺害，並脫下赤松的衣服，將屍體藏在森林的石堆旁。警探伊莉莎白西威雅說，他們調閱監視器後，找到了科斯塔焚燒死者衣物的地方。

Hitomi Akamatsu, de 43 anos, foi encontrada morta em uma cachoeira na propriedade do ex-médium João de Deus. Um jovem assumiu a autoria.https://t.co/JGRR6AjFtL — Metrópoles (de ) (@Metropoles) November 17, 2020

赤松死亡後，她的朋友在15日通報失蹤，警方則在16日發現她的屍體，然而由於屍體存放地點潮濕，且死亡時間已久，赤松被發現時，屍體已經嚴重腐爛，恐怕無法進行防腐處理，也很難運回日本。

根據警方調查，儘管嫌犯供稱是將赤松勒斃，但根據法醫相驗結果，死者的死因為頭部遭鈍器攻擊致死。另外，嫌犯雖堅稱並未性侵赤松，然而由於屍體已經嚴重腐爛，難以判定是否遭到性侵。

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