公投綁大選、食安公投需限期補正　國民黨質疑中選會刁難

▲國民黨反萊豬顧食安大遊行行前記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨日前提出「公投綁大選」、「顧食安公投」兩項公投案，但中選會經決議要求需限期補正。對此，國民黨20日質疑中選會刻意刁難，拖延時程，壓縮第二階段連署的時間，增加兩項公投案完成程序的難度，讓各界充分感受到執政當局對於公投案懷有戒心，並不樂見公投成案。

國民黨批評中選會刻意刁難在野黨的公投提案，之前決議舉行聽證會，拖延時程，雖然國民黨領銜人已經於聽證會上做出清楚、明確的說明，但今天中選會又決議需限期補正，根本是意圖利用行政手段，技術性杯葛人民行使直接民權的權利，企圖讓二階段連署無法過關。

國民黨強調，雖然面對中選會的處處刁難，但基於「公投綁大選」及「顧食安公投」等兩項公投案皆攸關國人的重要權益與健康安全，將會先進行內部協商討論，盡快提出補正，也呼籲中選會秉持公正、客觀原則，不要再預設門檻來阻擋民意，應該尊重人民直接民權的權利，還權於民。

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