全台掛反瘦肉精美豬看板　國民黨台南議員號召響應

▲國民黨籍議員近日陸續於服務處或街頭，設置反對瘦肉精美豬進口的看板，強烈表達黨的立場與訴求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

反民進黨政府開放瘦肉精美豬進口，國民黨號召全民11月22日中午一起穿黑衣上凱道，表達堅決反對立場，而這股民怨怒火已蔓延到全台，在台南除國民黨台南市黨部率先於新營和中西區街頭，掛上兩幅巨大看板外，國民黨籍議員近日陸續於服務處或街頭，設置反對瘦肉精美豬進口的看板，強烈表達黨的立場與訴求。

台南市黨部主委莊占魁呼籲所有支持者，面對民進黨的一黨獨大蠻橫粗暴，要團結並肩前行，和憤怒的人民站在一起，共同反對危害下一代健康的瘦肉精美豬。同時也呼籲民進黨懸崖勒馬，百姓的聲音要聽進去，反瘦肉精美豬是全民共識，切勿背離民主價值與國人健康，捐棄黨派私利，為台灣人民尋求最大福祉，才是執政黨的天職。

莊占魁說，台灣人的怒火已到了「士可忍、孰不可忍」的地步，國民黨台南市議會黨團上月提案修正「台南市食品安全管理自治條例」，訂定萊克多巴胺檢出的相關罰則，已通過一讀交付委員會審查，我們希望能匯聚更多的民意支持，邀請市民自發性設置反對瘦肉精美豬看板或標語，讓傲慢的政府聽見人民反毒豬的聲音與決心，為台南市民守住最後一道防線，為國人爭取更多健康權益。

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