國民黨團10度杯葛蘇貞昌　柯文哲：民進黨故意讓國家混亂

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌17日赴立法院進行施政報告，遭到國民黨團第10度杯葛抗議蔡政府放寬美豬進口標準。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，「我看民進黨也是故意的，明明可以解決，故意讓國民黨鬧！」感覺好像民進黨故意要讓國家混亂。

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲19日赴台北市議會備詢。無黨籍台北市議員陳政忠提及，面對11月22日的秋鬥，民眾黨有無共識？柯文哲回應，上街頭去表達對民進黨政府在萊豬進口的行政上荒腔走板，「我們是抗議啦！」特別是立法院總質詢也不做了，「已經杯葛8次，我看民進黨也是故意的，明明可以解決，卻故意讓國民黨鬧」。

柯文哲提及，立院已經卡好幾次不能總質詢，「我覺得明明是可以解決的事情，我現在感覺好像民進黨故意要讓國家混亂，獲取他政治上的利益，我的感覺是這樣。」不過關於柯文哲稱國民黨團杯葛立院8次，其實截至19日，已經杯葛高達10次。

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