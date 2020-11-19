蔡壁如出書封葉克膜之母　柯文哲認意見不一：別人稱呼也不該複誦

記者袁茵／台北報導

有媒體報導，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲與民眾黨立委蔡壁如關係再生齟齬，由於蔡壁如對萊豬議題暴衝，還出書自封「葉克膜之母」，踩到柯文哲的地雷。柯文哲19日坦言，他對萊豬主張就是源頭管理、明白標示，讓人民有自由選擇的權利，但蔡壁如反對；另外關於蔡壁如書中稱「葉克膜之母」，柯文哲認為，儘管是記者稱呼的，也不該複誦。

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲19日赴台北市議會備詢，台北市議員陳政忠詢問，萊豬會不會讓民眾黨內部分歧或分裂？柯文哲表示，民眾黨本身就是柔性政黨，也沒有很嚴格的黨紀，所以事實上，本來就是相當多元開放的組織，裡面有不同意見都很正常。

被問到對萊豬是否持「不反對」態度？柯文哲回應，他主張讓人民有自由選擇的權利，如果說要完全禁止，目前科學上還沒有絕對證據，因為全球還是有20幾個國家可以使用萊克多巴胺，當然也有150幾個國家不用，但用、不用，有時候是看該國內政與外交的需要，這個可以討論，不過人民要有自由選擇的權利，在這情形下叫「底線」。

柯文哲強調，自己前陣子去行政院院會，就是很誠心地說源頭管理、明白標示，要讓人民有自由選擇的權利，民進黨現在也不可能禁止萊豬進口，在此壓力下說撤回，「我猜面子上也掛不住」，所以政治上有時候要妥協，他就給對方一個台階下，也就是源頭管理、明白標示，讓民眾有自由選擇權利，「要吃的人吃，不吃的人不吃，這樣就結束了！」

陳政忠說，所以柯文哲的意思是「要讓豬說真話」。柯文哲表示，「但是我們裡面也有人反對啦！」事實上目前美國使用萊克多巴胺養豬的百分比正在下降，因為人道經濟的關係，儘管豬是要被殺掉的，但飼養中人類不應當為口腹之慾讓豬承受太多痛苦，有些人比較偏人道主義主張。

陳政忠問，「你說裡面有人反對，就是蔡壁如嗎？」柯文哲連續說了2次，「對！」他們兩個常常意見不一致，「從以前就這樣。」

被問到台灣有無「葉克膜之父」？柯文哲說，他覺得當時記者寫的那篇大部分都對，就只有「葉克膜之父」這部分不對，「我不是這樣講的！」通常什麼葉克膜之父、之母，「別人講會加分，自己講會扣分，所以我說何必這樣寫？」

陳政忠追問，所以就算是記者稱呼的，是不是也認為不該複誦？柯文哲表示，「對！」畢竟人家替他們講好話是加分，但自己講自己好話反而是扣分，自己從來不會說自己是葉克膜之父。

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