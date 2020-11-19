1122秋鬥反萊豬變挺中天？　柯文哲自嘲「我最慘」：紅媒綠媒都打我

記者袁茵／台北報導

秋鬥等民團邀請民眾於11月22日上街頭向民進黨表達「公民不服從」的抗議，主訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」，然而18日爆發中天新聞台換照未過惹議後，外界認為秋鬥主軸將變成「挺中天」。台北市長柯文哲19日表示，自己同意秋鬥「反黨國」概念，直指自己是最慘的，被藍、綠打，「紅媒打我，綠媒也一樣打我，若是這樣大家應該用一樣的標準。」

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民眾黨18日在中天新聞台換照遭拒後，對外PO出3點聲明，包括標準一致、公開透明、公平正義。台北市長身兼台灣民眾黨主席的柯文哲19日赴台北市議會，被台北市議員陳政忠詢問有無看過聲明內容？柯文哲回應，這些內容他有看過，裡面相當中肯。

陳政忠表示，但如果照民眾黨的聲明來看，最後的結尾提及「NCC主委陳耀祥在記者會上，公開表示可考慮以公廣集團入主中天新聞撤照後的頻道空缺，是否有先射箭再畫靶之嫌疑？聽證會鑑定人與審查委員具有特定政治背景皆未排除，諸多疑慮，NCC必須說清楚講明白以昭公信。」這留了一段伏筆，是告訴外界NCC沒有昭公信。

柯文哲說，因為NCC沒有提出說明，應該要對社會大眾的疑問講清楚，「先打分數再換題目、委員事先就⋯大家都很清楚啦！看委員就知道是什麼了，所以是不是迴避原則等等，我們有疑惑，你要不要講清楚？」標準一致、公開透明就是原則，但真正的問題在後面。

柯文哲認為，審查委員原則上，例如北市府要審大巨蛋時，府內官員都要迴避，只留外部委員，「審這種案件，委員應該是大家都事先有迴避原則，這是很基本概念啦！」

由於民眾黨打算組團參加秋鬥，針對萊豬一事表達不滿，然而外界現在質疑，1122秋鬥恐變成「挺中天」主軸。對此，柯文哲表示，他覺得民眾黨部還是要發聲明，因為距離2021年1月1日已經沒幾天了，地方首長到現在都沒收到行政命令，不曉得怎麼配合萊豬政策等。

柯文哲稱，黨內還是合議制，不是他一個人說了就算，秋鬥概念的「反黨國」這點他同意，畢竟黨政軍退出媒體是當年民進黨的主張，但現在他看到的卻是黨政軍進入媒體。

「我也不贊成雙標！」柯文哲說，以他個人為例，「我是最慘，藍綠都打！紅媒打我，綠媒也一樣打我，若是這樣大家應該用一樣的標準。」

針對關閉新聞媒體，柯文哲說，這是民主國家大事，認同總統、行政院長應公開表態，畢竟全國民眾都在看，所以政府做的事情還是要公開透明、公平正義，「講得有道理，我們都會支持你啊！」呼籲全國老百姓睜大眼睛來看此事。

其他人也看了這些...

►否決中天新聞台換照3大原因 NCC：大股東蔡衍明直接介入

►反駁中天「台灣不能只有一種聲音」 NCC：侮辱所有媒體從業員

►中天換照遭否決「恐釀大量解僱」？北市勞動局：須60天前依法通報



相關新聞...

►蔡衍明怒批NCC污辱中天新聞人 不會放棄捍衛到底

►馬英九力挺中天：言論自由必對蔡英文「加倍奉還」！

►韓國瑜臉書諷「白雪公主」 韓粉1小時蓋5千樓「11/22上街頭了」

►振興一下我們的美麗