影／桃園醉男七傷拳來襲！躺地突飛撲又變「蛤蟆功」...優勢警力壓制

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子18日在觀音區住家鬧事且受傷流血，桃園市消防局觀音分隊李姓隊員等人趕往救助，未料滿身酒味的蕭姓男子卻突然發狂攻擊，造成李員右手掌、右腳膝蓋受傷，後來警方也到場合力將抓狂的蕭男聯手壓制送醫，經李員報案，警方依妨害公務罪嫌將蕭男函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市蕭姓男子18日下午酒後鬧事，觀音消防分隊與警方到場時還遭蕭姓男子徒手攻擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，18日中午接獲觀音區37歲蕭姓男子疑似酒醉受傷救護案件，觀音分隊李姓警消到場後，見蕭男醉倒在二樓走道上，李員觀察發現蕭男疑似有自傷情事，上前欲攙扶時，蕭男突然作勢毆打，李員聲稱是來幫助他的，但蕭男根本不理會，趁李員未及防備下，突然向李員撲過去，雙方在地上拉扯。

▲桃園市蕭姓男子18日下午酒後鬧事還自傷，消防人員與警合力制伏蕭姓男子送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

後來員警趕抵現場，李員自行掙脫後向員警聲稱遭蕭男攻擊，員警詢問蕭男做甚麼？蕭男辯稱去問李，甚至趁員警不注意再度攻擊員警，但遭優勢警力制伏在地，最後在警消合力壓制下將發酒瘋的蕭男送上擔架送醫處理。

桃園市消防局表示，李員右手掌有撕裂傷、右腳膝蓋處也擦傷，事後第三大隊大隊長殷明坤趕往醫院探視李員，還好其傷勢並不影響警消勤務，李員隨後向大園分局報案，警方則依妨害公務罪嫌將蕭男送辦，李員個人受傷部分則未提傷害告訴。

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