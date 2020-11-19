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7人攀畢羊縱走3失聯！警消搜山救回2人...1女脫隊罹難吊掛下山

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▲▼救援人員入山搜救尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼救援人員入山搜救尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行7人（3男4女）的登山隊伍17日上午攀爬畢羊縱走，其中4人當日下午到達羊頭山登山口卻不見落後的3人，經隊友報案後，消防局局搜救人員徹夜搜尋找到其中2名失聯隊友，另1名則於第2梯次搜救人員上山救援時由空勤發現，不幸已罹難，由直升機吊掛下山。

花蓮縣消防局17日接獲報案指稱，一行7人登山團為網路揪團，互相並不相識，17日早上入山畢羊縱走，因其中3名女性隊友行走較慢無法跟上，故與其他4人失散，下午4時4人已於羊頭山登山口等候落後3人，直至晚上19時58分仍未發現，手機電話也聯繫不上，故向消防局請求支援搜索。消防局立即派遣第一梯次警消4人偕同太管處1人、太警隊1人共6人組成搜救小組前往救援，並申請空勤總隊的航空器協助。

▲▼救援人員入山搜救尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供，下同）

第一梯搜救人員於次日凌晨1時抵達羊頭山登山口，詢問報案人表示，失聯者未攜帶地圖、GPS等協助定位設備，恐已迷途，即依山友所提供訊息徹夜搜索重點範圍，歷經十數小時，終於18日午時12時46分尋獲其中兩名失聯黃姓及林姓登山客，所幸均無受傷，惟尚有另一名女性隊友未尋獲，依黃姓、林姓登山客表示，該名失聯者因腳程較快，不知何時與其失散，可能已位於更深入之區域。

▲▼救援人員入山搜救尋獲其中2名失聯山友。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲找到最後1名失聯山友，不幸已罹難。

搜救人員考量兩名獲救登山客體力已耗盡且久未進食，提供糧食飲水後，先行協助下徹，並將相關訊息告知第二梯次搜救人員。第二梯次搜救人員警消5人與山域義消2人及太管處1人共計8人於19日凌晨4時前往重點區域搜索，並輔以空拍機空中查勘，且申請空勤航空器進行空偵，終於08時53分由航空器回報發現疑似目標並吊掛成功，惟該登山客已不幸罹難。消防局表示，罹難者為年29歲葉姓女子。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，登山活動屬於高風險育樂活動，且畢羊縱走屬於中高難度的登山路線，行前務必考量自身體力，依天候選擇適宜服裝，慎選登山團隊且應結伴同行，攜帶地圖、GPS等有定位功能之設備以備自身安全。本案罹難者被發現的位置無任何通訊訊號，無法以現有科技追蹤位置、快速救援，也呼籲政府推動山林開放政策的同時，應加強改善山區通訊品質，以免憾事再次發生。

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