　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色男速食店趴窺女子如廁被抓包　「2關鍵」讓2罪名都獲不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市彭姓男子去年9月凌晨在桃園區某速食店女廁與男廁間徘徊，建女店員如廁，竟從門縫俯趴偷窺，女子發現後報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市彭姓男子去年9月凌晨在桃園區某速食店女廁與男廁間徘徊，建女店員如廁，竟從門縫俯趴偷窺，女子發現後報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子去年9月間凌晨在桃園區某速食店，見1名女店員上廁所，彭男竟尾隨至隔壁廁所，俯趴在地上從門縫偷窺，女子發現後敲門示警，彭竟然大力回敲門板，導致女子心生畏懼不敢出來，打電話請同事報警處理，彭男事後遭警方以意圖性騷擾及刑法強制罪嫌送辦；彭男偵訊時辯稱只是偷窺但未用手機或其他工具偷拍，桃檢偵結彭男違反性騷擾、強制罪嫌因證據不足不起訴，另由警方以違反社會秩序維護法懲處。

檢警調查，42歲的彭姓男子在去年9月9日凌晨3時許，在桃園區某速食店2樓女廁洗手台與男廁走道徘徊，見大夜班女店員上廁所，彭男色心大起尾隨進入女廁隔壁間，俯趴在地板透過門縫偷窺女店員如廁，但被女店員發現，刻意敲門警告，未料彭居然也大力回敲女廁門板，致女店員心生畏懼不敢走出廁所。

女店員後來點電話請男同事幫忙報警處理，警方趕抵現場後，發現彭男已逃離，僅剩下其衣服、背包，警方根據店內監視畫面通知彭男到案說明，彭男偵訊時坦承想窺視女店員如廁，但辯稱，沒有用手機拍攝與其他工具偷窺，只是想滿足偷窺欲望與好奇心，他並未阻止女店員離開，也未敲打門板，聽到隔壁沒聲音便慌張逃離現場，他並無對女店員性騷擾或強制罪犯意。

桃檢認為，彭男以肉眼窺視女店員如廁隱私，尚未實際觸摸女店員身體隱私部位，縱認女店員指訴屬實，彭男所為難以構成性騷擾防治法第25條第1項之「親吻」、「擁抱」或「觸摸」臀部、胸部或其他身體隱私處，自難以上述罪責相繩，彭男敲門板讓女店員心生畏懼限制自由行為，因雙方各執一詞，難憑女店員片面指控論斷，復查無其他積極證據足認彭男有任何犯行，偵結依違反性騷擾、妨害自由罪嫌以不起訴處分，彭男涉嫌違法社維法部分則由警方機關處理之。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

【更多新聞】

►影／騎樓下「狠刺女友2刀」奪命　桃園男辯：她跟客人搞曖昧

►影／對向轎車突迴轉...重機閃避不及撞上　男大生噴飛搶救6天不治

►山老鼠載扁柏遇警攔查...打屁裝熟　後行李廂曝內情「路旁撿的」

ET快訊
快訊／台北市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制
5566合體總獨缺他　王少偉「被爆不和」發聲揭真相
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

MIT最美的「漸層口罩」！獨角獸粉藍戴起來有夠少女

豪宅哥練武保全被當沙包！未代收200元包裹　滅火器狠Ｋ往死裡打

影／避免當冤大頭！　買基金必須知道這些費用

遭扣留、已過期3萬條加熱式菸　關務署：各部會「有共識」解決

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

「生化機器蟑螂」誕生！小型電腦操控神經　未來或可代替人們做事

即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

投資人且慢！　中信投信：台股短期不宜過度追高

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

美甲正妹畢羊縱走落隊亡　父母淚崩

強拖進公廁　軍人壓頭硬來還錄影

快訊／鄰聞濃烈屍臭！梧棲獨居男猝死6天

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

快訊／丘沁偉要告了！3分鐘錄音檔曝光

即／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內

史上最奢華校慶！40輛超跑開進建國科大

更多熱門

相關新聞

「熊界天菜」涉性侵　遭通緝辯：人群恐懼

「熊界天菜」涉性侵　遭通緝辯：人群恐懼

自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」的大馬歌手丘沁偉，接連被控以出專輯為由詐騙募資，但是始終傳喚不出庭，遭檢察官發布通緝，19日士林分局將他逮捕歸案，他辯稱有「人群恐懼症」，所以不敢出庭，台北地檢署訊後諭令1萬元交保，此外，丘男還涉嫌另起偷拍、性侵案，正由士林地檢署分案偵辦中。

嬰兒監視器傳詭聲　陌生男：好可愛

嬰兒監視器傳詭聲　陌生男：好可愛

小貓探頭偷窺！見龐然大物嚇到落跑

小貓探頭偷窺！見龐然大物嚇到落跑

偷窺貓舉手Say Hi　倒頭看洗澡秀

偷窺貓舉手Say Hi　倒頭看洗澡秀

中捷11/16起免費試乘　5星級主題女廁開箱

中捷11/16起免費試乘　5星級主題女廁開箱

關鍵字：

色男女廁偷窺不起訴

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面