色男速食店趴窺女子如廁被抓包　「2關鍵」讓2罪名都獲不起訴

▲桃園市彭姓男子去年9月凌晨在桃園區某速食店女廁與男廁間徘徊，建女店員如廁，竟從門縫俯趴偷窺，女子發現後報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子去年9月間凌晨在桃園區某速食店，見1名女店員上廁所，彭男竟尾隨至隔壁廁所，俯趴在地上從門縫偷窺，女子發現後敲門示警，彭竟然大力回敲門板，導致女子心生畏懼不敢出來，打電話請同事報警處理，彭男事後遭警方以意圖性騷擾及刑法強制罪嫌送辦；彭男偵訊時辯稱只是偷窺但未用手機或其他工具偷拍，桃檢偵結彭男違反性騷擾、強制罪嫌因證據不足不起訴，另由警方以違反社會秩序維護法懲處。

檢警調查，42歲的彭姓男子在去年9月9日凌晨3時許，在桃園區某速食店2樓女廁洗手台與男廁走道徘徊，見大夜班女店員上廁所，彭男色心大起尾隨進入女廁隔壁間，俯趴在地板透過門縫偷窺女店員如廁，但被女店員發現，刻意敲門警告，未料彭居然也大力回敲女廁門板，致女店員心生畏懼不敢走出廁所。

女店員後來點電話請男同事幫忙報警處理，警方趕抵現場後，發現彭男已逃離，僅剩下其衣服、背包，警方根據店內監視畫面通知彭男到案說明，彭男偵訊時坦承想窺視女店員如廁，但辯稱，沒有用手機拍攝與其他工具偷窺，只是想滿足偷窺欲望與好奇心，他並未阻止女店員離開，也未敲打門板，聽到隔壁沒聲音便慌張逃離現場，他並無對女店員性騷擾或強制罪犯意。

桃檢認為，彭男以肉眼窺視女店員如廁隱私，尚未實際觸摸女店員身體隱私部位，縱認女店員指訴屬實，彭男所為難以構成性騷擾防治法第25條第1項之「親吻」、「擁抱」或「觸摸」臀部、胸部或其他身體隱私處，自難以上述罪責相繩，彭男敲門板讓女店員心生畏懼限制自由行為，因雙方各執一詞，難憑女店員片面指控論斷，復查無其他積極證據足認彭男有任何犯行，偵結依違反性騷擾、妨害自由罪嫌以不起訴處分，彭男涉嫌違法社維法部分則由警方機關處理之。

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