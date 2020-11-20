色表哥佯稱幫按摩、擦拭燃脂霜竟乘機猥褻　還拉表妹手摸鳥下場曝

▲黃男借宿親桃園親戚家，假意幫年僅19表妹按摩與擦拭燃脂霜，趁其睡著時伸鹹豬手猥褻挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子在2017年4月間借宿桃園親戚家，當晚與當時19歲表妹聊天發現其想減肥，佯稱幫其按摩並擦拭燃脂霜進入其房間，趁其睡著後竟趁機撫摸其大腿、肚子等處，見表妹無反應更大膽直接拉其手撫摸自己下體，表妹驚醒後藉故上廁所逃離，在家人陪同下報警提告；桃園地院法官以受害女子提出黃男事後與表妹道歉對話紀錄截圖等證據，審結依乘機猥褻性交罪判處8月有期徒刑，還可上訴。

受害女子主張，42歲的黃姓男子與她是遠房親戚，兩家常有往來，黃男在2017年4月23日借宿其住家，佯稱要幫她按摩與擦拭燃脂霜幫其減肥，她對黃沒有防備讓黃幫忙按摩，後來黃竟趁她睡著之際竟起色心，開始以手撫摸其大腿、肚子，後來還拉女子之手摸自己下體，以猥褻方式滿足性慾，但半睡半醒女子驚醒後，藉故要上廁所逃離，黃男也離開其房間，隔日在家人陪同下報警提告。

案發隔天，女子傳訊質問黃男「星期六晚上你在我家睡，為什麼在房間抓住我的手摸你下體，還強抱我」，黃男則回覆：「我做了什麼，我誠心跟妳道歉」、「若妳希望我受法律的處罰，我會去自訴，妳只需要去警局做筆錄，再來都不需要出庭，妳說的我在偵查庭都會認，真的很抱歉…」等語，未料，黃男被告後態度逆轉否認，僅坦承曾有對表妹按摩但沒有亂摸大腿等情事。

地院法官從女子提出她與黃男對話紀錄截圖，黃男案發後曾道歉，還對女子質問坦承：「我都會承認」，顯示間接承認自己的猥褻行為，且雙方是遠房親戚、平日相處狀況不錯，女子沒有故意誣陷黃男之動機，審酌黃男犯後否認且態度不佳，至今未與被表妹家人達成和解，法官審結依乘機猥褻性交罪判處8月有期徒刑，本案還可上訴。

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