比特犬撕咬！老婦「斷指毀容」傷口見骨　飼主稱求助卻神隱30分鐘

▲英國一隻比特犬外出時掙脫項圈，對一名老婦人攻擊了半小時，還咬掉她一根手指。（示意圖／取自免費圖庫flickr）

記者張寧倢／綜合報導

英國一名74歲老婦人日前在樹林中散步時，一隻比特犬突然掙脫項圈，衝過來將她撲倒在地，接著她被這隻兇猛的比特犬緊緊咬住，然後拖進一旁的池塘繼續攻擊。而比特犬的主人為了尋求他人幫助而離開現場，放任惡犬攻擊老婦人長達30分鐘。

根據《太陽報》報導，住在英國利茲（Leeds）的32歲男子克利里（Daniel Cleary）於8月27日上午帶比特犬去散步，沒想到比特犬卻突然掙脫項圈，撲倒一位高齡74歲的婦人羅琳森（Mary Rollinson），並將她拖進池塘，這場猛烈的攻擊長達了30分鐘。雖然而飼主克利里聲稱，自己是為了找人來幫忙才暫時離開，但直到附近工廠的5名工人聽見羅琳森慘叫，持鋼棍將比特犬趕跑後，克利里都還沒回到現場。

據報導，在承受了半小時「獅子攻擊羚羊般」的撕咬後，羅琳森失去了1根手指，手臂也被咬得深至見骨，如果沒有那5名工人及時出手相救，連保住性命都是個問題。克利里的女友於事發一周前買了這隻比特犬送給他，但因為這隻比特犬受過前飼主的特別訓練，變得很有攻擊性，且克利里先前也因為訓練犬隻參加「地下鬥犬賽」被下令10年間禁止養狗。

報導指出，目擊者表示，他們以鐵棍對比特犬打了一頓，還踢牠的頭，直到最後牠才放開羅琳森，克利里趕回現場後有對羅琳森表達關心，並且很後悔。利茲警方表示，這起駭人聽聞的事件中，她被嚴重傷害，不僅需要長期治療，也遭受心理創傷，附近的市民設法把狗從她身上弄下來，這樣的勇氣與社區精神值得尊敬。法官下令，雖然比特犬後來並未再傷人，但這隻狗仍然需要被「銷毀」。

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