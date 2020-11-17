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狂男開300萬奧迪停紅線　揮登山杖欺負街友浪汪　網驚：聽說是醫生

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記者游瓊華／台中報導

台中一名男子駕駛奧迪Q7，10日違停在紅線後手拿登山杖在中清、太原綠園道作勢要攻擊街友及流浪狗，全程都被拍下。台中市警方表示，獲報到現場時，男子已經離去。在場的梁姓街友指出該名男子確實拿登山杖作勢揮舞，但不追究；報案的劉女則說，該名男子對她口頭侮辱，將與律師討論後再與警方聯繫。

▲開300萬奧迪違停紅線，台中一名男子持登山杖作勢攻擊街友、流浪狗遭路人拍下。（圖／翻攝爆料公社）

▲開300萬奧迪違停紅線，台中一名男子持登山杖作勢攻擊街友、流浪狗遭路人拍下。（圖／翻攝《爆料1公社》）

影片上可看到，男子拿著登山杖用力揮打街友的資源回收車，嚇壞一旁路人及流浪狗，男子事後走回自己違停在紅線價值300萬的奧迪Q7，看到有劉姓女子錄影還大聲咆哮。影片被上傳貼文，還寫道「台中市北區櫻花綠園道有人持登山杖作勢攻擊街友及小狗，請路過民眾小心此人，聽說是醫生」。

▲開300萬奧迪違停紅線，台中一名男子持登山杖作勢攻擊街友、流浪狗遭路人拍下。（圖／翻攝爆料公社）

▲開300萬奧迪違停紅線，台中一名男子持登山杖作勢攻擊街友、流浪狗遭路人拍下。（圖／翻攝爆料公社）

台中市政府警局第二分局永興派出所所長蕭登元表示，事件發生時間是在11月10日，報案的劉姓女子當時表達要與律師討論再與警方聯繫，但時隔多日劉女都未再到警局製作筆錄；至於交通違規部分，需要民眾具名提出事證，才能開罰，警方因聯絡不上劉女，也無權舉發。

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