台南市運動場地有夠爛！　林美燕：形同廢墟要求檢修

▲台南市議員林美燕質詢表示，台南市立自由車場館、大林網球場內部殘破不堪，形同廢墟，要求立即改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林美燕20日質詢表示，台南市立自由車場館、大林網球場內部殘破不堪形同廢墟！實際到場發現，雜草叢生，車道損壞嚴重，甚至嚴重高低落差；不僅這樣，全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽不到1個月的時間，但比賽主場地至今居然問題一堆，環境老舊、座椅破損，身為地主代表的台南非常漏氣。黃偉哲市長表示，將會勘立即改善，另外涉及經費問題，會爭取中央補助經費。

林美燕表示，市立自由車場目前是委託台南市體育總會自由車委員會認養，近年辦理臺南市自行車嘉年華、兒童單車嘉年華等多場推廣活動，自由車場歷經50年高度使用，早已不堪使用，竟然連車道都翹曲嚴重變形隆起，雖然每年都有整修，但老舊車場已經不適合訓練，在這樣克難環境下如果只有針對部分補修，等同每年花錢重覆做同樣的事，因此她也一再要求全面整建更新。

此外，林美燕直指，全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽將於12月9日連3天在大林網球場舉辦，開打在即，但比賽場地破損、周邊道路崎嶇不堪，環境老舊、座椅破損，嚴重影響選手使用安全，這樣的場地實在漏氣，身為直轄市，完全讓外縣市的人看笑話。

林美燕建議，要求兩座體育場地進行整體設施改善工程規劃，另外，林美燕也提到天團五月天暌違16年，2021年要來台南開唱5場，因體育場緊鄰竹溪里住宅區，要求市府要以國慶焰火活動經驗去修正錯誤，在相關配套措施「超前部署」。

市府指出，位於永華體育園區內的台南市立自由車場，於1970年設立，場內共為「登山車越野訓練場地」及「自由車400公尺碟型跑道」，而自由車場中央波浪型波道係於2016年回應自由車委員會之需求建議所鋪設，作為越野賽道及趣味體驗，增加場館多元化使用之目的而建置。另市府經與中華民國自由車協會、台南市體育總會自由車委員會及專業建築師現勘後，預計規劃拆除原有車場，現地重建為賽道規格為250公尺之自由車場，除符合賽事規範外，亦可提供選手優質訓練場地。本案經費約需1億1270萬元，已於2020年9月底提報相關計畫書送體育署審核，積極爭取前瞻基礎建設計畫2.0經費補助。

台南市體育處指出，台南市大林網球場室內球場部分自2018年起進行屋頂及場地結構修繕工程，合計投入新台幣2446萬元，已於2020年9月29日驗收合格。至於室外球場部分，為配合辦理2020年全國議長盃軟式網球比賽，於10月份投入21萬5200元之經費，就司令台油漆工程、球網、燈柱帆布包覆、圍網帆布、選手座椅及紅土補充等項目進行整修或汰換，全案預計於11月底完成改善。另有關場地落葉、雜草及灰塵等環境整理部分，教育局（體育處）將積極督導委外經營單位進行環境割草及每日環境清潔等作業，以保持周邊整潔，提供球友更舒適的運動環境。

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