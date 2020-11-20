中天將關台　台南無黨總召林阳乙砲轟讓台灣與北韓及中國齊列言論不自由國家

▲台南市議會無黨團結聯盟總召林阳乙議員，砲轟民進黨以捍衛言論自由起家，卻走回頭路，讓台灣回到戒嚴時代，成為言論不自由國家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨將中天關台，台南市議會無黨團結聯盟總召林阳乙議員，砲轟民進黨以捍衛言論自由起家，卻走回頭路，讓台灣回到戒嚴時代，與北韓及中國名列東南亞三大言論不自由的國家，他善意提醒市長黃偉哲，不要隨便回應他的話，否則得罪上級長官，將影響自己的政治前途，那就是他的罪過。



林阳乙議員表示，中天被關台，源自在選舉時與執政黨唱反調，強力反民進黨而招禍，但反觀在民視發表反國民黨、反社會的寇寇姐周玉蔻，民視卻沒事，同樣的行為，因為對象不同，僅有中天被裁撤。讓人不解的是，國家傳播委員會NCC總計有7個委員，竟然以7：0一致通過裁撤中天，這種誇張的比例，讓人不得不質疑這些委員受到行政院或總統府壓迫所致。市長黃偉哲要回答時，林阳乙議員特地再提醒他要小心回答。黃偉哲說，他沒聽到也沒看到。



林阳乙議員強調，過去國民黨一黨獨大專政，即使是戒嚴時期，手中掌控所有的媒體，也未見國民黨裁撤媒體。甚至是陳水扁當總統時，TVBS天天罵他，當時他的人氣頗高，也不敢關TVBS。再有，前一陣子美國總統大選，川普是世界有名的政治狂人，CNN也天天罵他，他也不敢對CNN怎麼樣。



林阳乙議員再強調，民進黨是執政黨，過去提倡言論自由，現在卻反言論自由，與當前東南亞二個獨裁國家北韓與中國並列為沒有言論自由的國家，中天被關台這件事，歷史絕對會記載。

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