Pokémon GO CITY SPOTLIGHT　城市焦點快閃活動周日台南全市登場

▲台南市長黃偉哲歡迎全台訓練家到訪台南捕捉寶可夢，一起幫台灣贏得這場比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Pokémon GO的CITY SPOTLIGHT城市焦點1日快閃活動，11月22日在全球3個國家3大城市同步登場，台灣唯一的場次在台南，將於台灣時間11月22日10時至18時在台南市全境登場，皮卡丘造型紙帽7000頂等您來索取。

台南市政府觀光旅遊局表示，台南市很榮幸成為遊戲方在全球推出新型態活動的首發城市之一，非常歡迎全台訓練家到訪台南捕捉寶可夢，為此次的1日快閃活動，於11月22日上午11時及下午3時兩個時段，分別於南區藍晒圖文化園區、東區台南文化創意產業園區、仁德區奇美博物館、安平區安平遊憩碼頭、新營區南瀛綠都心、北門區北門遊客中心、麻豆區總爺藝文中心等7個地點，同步限量發送由遊戲方提供的皮卡丘造型紙帽共計7000頂，送完為止，歡迎大家前往排隊索取。台南市政府觀光旅遊局也特別提醒，人潮聚集的地方，務必要戴上口罩，保護自己也保護別人。





囿於全球疫情仍嚴峻，在協助逐步振興城市行銷之餘，也要顧及防疫需求，因此遊戲方本次的規劃，有別於Pokémon GO Safari Zone的大型群聚活動，屬一日快閃且分散型，整體活動亦將避免過於群聚的狀況納入考量。遊戲方Niantic公司表示，當日快閃活動分為免費參加及購票參與2種形式，但不論購票與否，訓練家都可以透過遊戲方設定的台南6處特定範圍：孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區），拍攝快照，完成限定任務後，可獲得寶芬、星星沙子、和幸運蛋，歡迎大家輕鬆走訪。



除了發送皮卡丘造型紙帽，這7個地點也將設置活動主視覺、維羅博士及三隊隊長的立牌，讓訓練家拍照打卡，全台南市也會有10部公車車窗布置有活動主視覺，歡迎大家拍照捕捉畫面。此外，活動當日只要在台南旅遊臉書粉絲團（https://www.facebook.com/traveltainan），上傳運用Go Snapshot在台南景點與寶可夢拍攝的AR照片，就有機會獲得關子嶺溫泉區的泡湯券等諸多台南好禮。此外，奇美博物館亦於當日加碼推出購買門票時出示Pokémon GO APP遊戲畫面，一張有價票贈送一份獨家小禮物，數量有限送完為止；藍晒圖文化園區內「品牌銀製所」與「趣活」兩家店舖也配合本次活動推出優惠好康。





此外，台南市市長黃偉哲也提到這次4個首發城市之間還有一個AR Mapping小比賽，不論免費或付費參加，只要在活動期間掃描補給站周遭環境次數最多的城市，就可贏得全球獨家奬勵：額外一個週末中孵蛋所需的行走距離減為平常的1/4！歡迎各位訓練家們來到台南一起幫台灣贏得這場比賽。



台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧也表示，雖然Pokémon GO CITY SPOTLIGHT城市焦點只是1日的快閃活動，但預期仍將吸引至少10萬以上的玩家到訪台南市，觀旅局特別提醒來參加活動的訓練家們務必遵守交通規範，以及注意自身與他人的安全。此外，防疫期間為保護你我的健康，也呼籲到訪的訓練家們在無法保持安全的社交距離時，務必配戴口罩。而今年底之前（12月31日）至台南市內任一家商店消費滿200元，即可至2020 #台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄發票抽獎，共有二戶房子等總獎品金額達1500萬元的好禮等著大家！





最後，台南市市長黃偉哲、以及Niantic的行銷長 Mike Quigley特別叮嚀玩家們，歡迎大家11月22日到台南盡情享受這個活動，走出戶外、呼吸點的新鮮空氣，再感受一下台南的好山好水、文化特色、美食小吃；當然，最重要的是注意安全！全球疫情仍嚴峻，人多的地方務必要戴上口罩，希望每個人都能心情愉悅地參加這場新活動，並期待將城市焦點推廣到世界各地的其他城市。11月22日，我們台南見！

・5層設計的超大收納空間

