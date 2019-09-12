　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

內衣大盜男女通吃　監視器拍下襲鳥5秒後...燦笑離開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲王男與李男同在某社區服務，卻因抽菸而引發襲鳥衝突。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名王姓內衣大盜，因抽菸遭制止竟出手對人撫摸、捏下體而遭提告。王男否認犯行且反咬對方讓他心生恐懼，但法官從監視器發現，王男與對方爭執過後竟詭笑離開，認為證詞不可採。法官認為，王男多次竊盜女性貼身衣物或私密用品，雖入監服刑仍未能戒慎行為，可見對於刑罰反應薄弱，依規定加重其刑，依強制猥褻罪判刑8個月。

►總有男神想撩我...

新竹一名社區清潔王男(化名)過去有多次偷竊女性內衣褲的前科，2018年12月間他在社區抽菸，遭到李姓保全出言制止而發生口角，王男竟以手勾住李姓保全脖子，對李男以徒手襲鳥的方式猥褻得逞。

李男表示，王男當時在大廳後面的資源回收室抽菸，由於菸味瀰漫到整個大廳，自己才前往制止，但王男很生氣走進回收室，邊揮舞手臂，邊大聲嚷嚷說「你憑什麼管我」，2人因此發生口角爭執，王男很生氣甩下手上的拖把，往李衝去，先以左手勾住李男脖子，限制行動，再用右手朝李男下體抓住，撫摸、捏了2下，時間持續約5秒鐘，讓李男直呼：「我感到非常噁心」。

王男否認犯行，他說自己在回收間外面抽菸，李男卻過來大小聲，態度非常差，自己好言相勸，「說做人不要這樣子，講話就講話，你針對我不是第 1次」，但李姓保全仍不斷靠近，讓他心生恐懼。

法官勘驗監視器發現，2人衝突結束後，王男竟面露詭笑走出資源回收室。

法官認為，若真的很害怕，怎麼會衝突結束後還露出愉快表情才離開，認定王男辨詞不可採。且王男與李男共事1月，過去並沒有深仇大恨，但李男卻因為此事件，從此害怕與王男相遇，在法院審理時，也不願談和解、求償，更不想出庭，只要求法院依法處理，顯見李男極希望低調隱忍，並不想要此事曝光，而歷次作證，均誠實證述遭猥褻的過程，也沒有加以渲染，陷害王男，認定李男證詞可採。

法官審酌，王男雖因多次竊盜女性貼身衣物、私密用品而入監服刑，但仍未能戒慎行為，可見對於刑罰的反應薄弱，依規定加重其刑。法官認為，王男為圖一己性慾滿足，罔顧對方的性自主決定權及人性尊嚴，於發生口角時，為逞私欲強制猥褻對方，戕害告訴人身心，犯後更以言語2度傷害對方，惡性重大，且犯後飾狡辯，惡性重大，應予嚴懲，因此依強制猥褻罪判刑8個月。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

出海潛水！4潛客墾丁船帆石失蹤　船長回頭不見人影嚇傻...警消急尋

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

出海潛水！4潛客墾丁船帆石失蹤　船長回頭不見人影嚇傻...警消急尋

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

社會熱門新聞

正宮再登報勸小三：老公無法繁衍

「連2日登報攻小三」　大老婆起..

三寶開試乘車追撞馬6車尾　2童..

刺青男闖紅燈　直行女騎士撞上昏..

正妹控3男性侵　內褲驗出別人D..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

她懷孕33週產檢後騎車回家....

報紙聲明啟事第二彈！大老婆喊話..

惡煞當街砍人　男刀傷見骨

士林法院旁父女遭潑酸　警方封鎖..

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

即／逆子砍頭弒母免死　法官判無..

通緝犯要開槍　員警一指卡死板機

更多熱門

相關新聞

他襲胸遭逮嗆警：只有3CM　入監竟想鐵碗挖牆逃獄

新北市一名謝姓男子帶女網友到MTV包廂看電影，竟趁機恐嚇「記得台大分屍案嗎？」猥褻女子得逞。謝男事後遭逮，卻囂張嗆警方「你的膽子跟你的雞雞一樣3公分」，沒想到他遭羈押後，竟又失控想逃獄，更扯的是，他異想天開的拿鐵碗想破壞舍房窗框逃獄，更掙脫手銬咬傷看守所值勤人員。台北地院事後依強暴脫逃未遂罪判謝男5個月徒刑，得易科罰金。

騙每月10萬包養　男性侵完還偷錢

嫩師被大手抓山丘　1hr後仍泛紅

她入住旅館3min後哭喊衝出 ！真相竟是…

少女稱被爸爸猥褻　證據推翻打臉

關鍵字：

猥褻摸下體

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面