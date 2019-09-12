內衣大盜男女通吃　監視器拍下襲鳥5秒後...燦笑離開

▲王男與李男同在某社區服務，卻因抽菸而引發襲鳥衝突。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名王姓內衣大盜，因抽菸遭制止竟出手對人撫摸、捏下體而遭提告。王男否認犯行且反咬對方讓他心生恐懼，但法官從監視器發現，王男與對方爭執過後竟詭笑離開，認為證詞不可採。法官認為，王男多次竊盜女性貼身衣物或私密用品，雖入監服刑仍未能戒慎行為，可見對於刑罰反應薄弱，依規定加重其刑，依強制猥褻罪判刑8個月。

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新竹一名社區清潔王男(化名)過去有多次偷竊女性內衣褲的前科，2018年12月間他在社區抽菸，遭到李姓保全出言制止而發生口角，王男竟以手勾住李姓保全脖子，對李男以徒手襲鳥的方式猥褻得逞。



李男表示，王男當時在大廳後面的資源回收室抽菸，由於菸味瀰漫到整個大廳，自己才前往制止，但王男很生氣走進回收室，邊揮舞手臂，邊大聲嚷嚷說「你憑什麼管我」，2人因此發生口角爭執，王男很生氣甩下手上的拖把，往李衝去，先以左手勾住李男脖子，限制行動，再用右手朝李男下體抓住，撫摸、捏了2下，時間持續約5秒鐘，讓李男直呼：「我感到非常噁心」。

王男否認犯行，他說自己在回收間外面抽菸，李男卻過來大小聲，態度非常差，自己好言相勸，「說做人不要這樣子，講話就講話，你針對我不是第 1次」，但李姓保全仍不斷靠近，讓他心生恐懼。

法官勘驗監視器發現，2人衝突結束後，王男竟面露詭笑走出資源回收室。

法官認為，若真的很害怕，怎麼會衝突結束後還露出愉快表情才離開，認定王男辨詞不可採。且王男與李男共事1月，過去並沒有深仇大恨，但李男卻因為此事件，從此害怕與王男相遇，在法院審理時，也不願談和解、求償，更不想出庭，只要求法院依法處理，顯見李男極希望低調隱忍，並不想要此事曝光，而歷次作證，均誠實證述遭猥褻的過程，也沒有加以渲染，陷害王男，認定李男證詞可採。



法官審酌，王男雖因多次竊盜女性貼身衣物、私密用品而入監服刑，但仍未能戒慎行為，可見對於刑罰的反應薄弱，依規定加重其刑。法官認為，王男為圖一己性慾滿足，罔顧對方的性自主決定權及人性尊嚴，於發生口角時，為逞私欲強制猥褻對方，戕害告訴人身心，犯後更以言語2度傷害對方，惡性重大，且犯後飾狡辯，惡性重大，應予嚴懲，因此依強制猥褻罪判刑8個月。

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