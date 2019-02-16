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3歲男童慘被摸下體哭吐口水　媽媽主管還說：我不是變態

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▲▼虐待兒童,心碎哭泣,性侵,戀童癖示意圖，非本文當事人。（圖／視覺中國CFP）

▲男主管多次偷襲女同事的3歲男童下體。圖為示意圖，非本文當事人。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／台南報導

雲林縣一間旅館的女櫃台服務人員，帶著3歲兒子到上班地點照料，未料兒子竟遭到謝姓男主管多次強行撫摸生殖器，甚至說「你兒子好可愛喔，阿伯摸一下雞雞」，而男童多次以「不要用」、哭鬧，甚至以吐口水方式表示拒絕猥褻。高等法院台南分院法官審酌相關事證，認定謝男對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，共3罪，各處有期徒刑3年，應執行有期徒刑3年6月。

依判決書提到，謝男藉機隔著尿布及衣物，強行撫摸、搓揉男童生殖器，孩子哭叫「不要用」，並以吐口水方式表達拒絕，且女服務人員誤以為他是鬧著玩的，喊「你怎麼會去摸他那裡」，他卻回答「這樣弄才會大」。後來案經男童母親報案後，全案因此曝光。

男童母親的同事證稱，考量謝男是主管，對工作有頗高影響力，他很可能預期就算男童母親知道這猥褻行為，也很可能為了工作順利而隱忍不發，所以才如此肆無忌憚。而謝男矢口否認強制猥褻犯行，辯稱「我不是變態的人，玩男童的生殖器時，孩子母親也在旁邊，是逗他玩，沒有猥褻的意思」。

不過，二審合議庭依相關事證審理後，審酌謝男是男童母親的同事，竟做出猥褻行為，且犯後否認犯行，但後來有達成和解、調解或賠償損害，犯後態度尚稱良好，且在犯罪過程中，未對孩子施加毆打、綑綁等暴力手段，犯行未臻惡劣，因此判處應執行刑為有期徒刑3年6 月。

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關鍵字：猥褻,摸下體,媽媽,旅館,主管

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