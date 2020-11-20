KTV喝嗨加碼「鬆一下」　醉男200萬賓士才買2個月...直撞號誌桿

記者李忠憲／台中報導

王姓男子20日凌晨酒後開著剛買2個月、要價200多萬的賓士休旅車要去西屯區的按摩店「鬆一下」，竟因「路況不熟」撞上路邊交通號誌桿。警方到場發現車上沒人，人在附近的王男看警察到，竟馬上坦承自己酒駕，果然酒測超標。由於非現行犯，警方先依公共危線罪嫌函送，將持續調查釐清事故原因。

▲賓士休旅車酒駕自撞路邊交通號誌桿，警方到場人卻不在車上。（圖／民眾提供）

今天凌晨2點多，第六警分局西屯派出所獲報，西屯區黎明路口有一輛白色休旅車發生車禍，警方立刻趕到現場，發現該輛白色休旅車車頭毀損，引擎蓋已凹陷，但車上沒有人。

▲賓士車主酒駕自撞，人走到附近打電話。（圖／民眾提供）

員警搜尋到下一個路口，發現一名男子在路邊講電話，上前盤查，38歲王姓男子竟當場坦承車是他的，還說他酒駕自撞。警方檢視他左手掌有擦傷，所幸無大礙，現場進行酒測果然超標，立刻將他帶回派出所。

王男表示，他當時才去KTV飲酒作樂完，打算去附近按摩店消費，開著自己今年9月剛買的賓士GLC300休旅車經過該路口，因為「路況不熟」，結果不慎撞上路邊交通號誌桿。當時是打電話找朋友，看有沒有人可以載他。

警方表示，王男酒駕自撞，酒測值超標，由於警方到場時人不在現場，已非現行犯，警詢後依公共危險罪嫌函送法辦。至於王男是否為駕駛，或是另有其人，由於現場沒有監視器畫面無法確認，將交由檢察官繼續調查釐清。

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