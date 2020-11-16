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139線最陰路！「失控段」南投三彎固定測速照相....揪7351違規　

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▲南投市139線三灣路段固定式測速照相桿6月1日正式啟用。（圖／民眾提供）

▲南投139線三灣路段設置固定式測速照相桿後，車禍數降低，2年內未發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投、彰化報導

橫跨彰化南投的縣道139號（139線）因為多彎道，死亡車禍頻傳，又被在地人稱為最陰路及奪命彎道，警方為改善狀況，彰化段速限從50公里降為40公里；南投三彎路段固定測速照相桿去年設置到上月已拍得7351件違規。

139線連接彰化南投，途中經過八卦山風景區等知名景點，風光明媚，加上沿路多彎道，吸引許多車友呼朋引伴，成為開車或騎機車、自行車最佳去處之一。但也因此經常發生車禍，死亡車禍頻傳，讓當地人議論紛紛。

彰化、南投警方經研究事故原因，發現肇事最主要原因就是車速及彎道，其中以南投三彎路段也就是20K處最嚴重。

▲▼彰化警方在139線增設固定式測速照相桿，降低速限，並不定期攔查取締。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化警方在139線增設固定式測速照相桿，降低速限，並不定期攔查取締。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化警方在139線增設固定式測速照相桿，降低速限，並不定期攔查取締。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化警方在139線增設固定式測速照相桿，降低速限，並不定期攔查取締。（圖／記者李忠憲翻攝）

南投警方去年6月決定在該處設置固定式測速照相桿，去年共拍到5747件違規，今年至10月為止只剩下1604件，可見民眾以了解到該路段應減速慢行。從車禍件數來看，該處在安裝測速照相後，去年共發生27件，13人受傷，今年至10月車禍只剩3件，3人受傷，創下連2年無死亡車禍的紀錄，與2018年50件車禍4死31傷相比，已有明顯效果。

彰化警方則在139線調降速限，從50公里降至40公里，21K處也設置固定式測速照相機。另外，警方也編排不定時、不定點移動式測速照相勤務，加強取締超速違規，至今成效良好，顯見用路人都願意配合。

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