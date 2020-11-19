竹縣公布「十大虎口」　8月43死8000傷！竹科人上下班道路佔6條



▲新竹縣警局公布「十大恐怖虎口」。（資料圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

根據新竹縣政府警察局交通警察隊分析，新竹縣109年發生交通事故總計為1萬7千多件，其中死亡車禍佔42件、受傷車禍則有8千多3件，9千餘件為車損，交通隊根據資料，分析出新竹縣內十大「虎口」，其中竹北地區就囊括了6個，包含縣自強南路與文興路口、竹義街與三民路、大同街與福德街、中華路一段與縱貫公路口、興隆路一段與莊敬南路口、興隆路五段與嘉豐11路二段。

縣警局表示，近期統計中，縣內一起竹東上坪地區的酒駕自撞車或最為嚴重，造成2人死亡、3人重傷；10月間一名26歲的彭姓駕駛才剛結束釣蝦場餐敘，卻酒後駕車，失控自撞山壁，副駕駛座的陳姓男子與後座女子雙雙傷重不治，另外3人則受到不同程度的損傷，事後警方為彭男進行酒測，其酒測值竟高達近0.9毫克。

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▲第一名是自強南路(竹117縣道)與文興路口。（圖／新竹縣警局交通隊提供）



縣警局針對死亡車禍的肇因作出分析，有「酒後駕車」、「乘客未繫安全帶」、「左轉燈號未亮即違規左轉」、「轉彎車未禮讓直行車」、「行經路口未減速」及「闖紅燈」等六大肇事主因，這六大肇因基本上都是駕駛人不遵守交通規則或是駕駛不專心所導致。

值得一提的是，根據交通部《道安交通資訊查詢網》中統計，新竹縣的「十大虎口」中的死亡人數並非最高，交通隊研判，可能因為車流大的路口雖然容易發生擦撞，卻因車速無法過高，因此很少發生猛烈撞擊致死，大部份都是受傷或是車損，倒是一些山區或是偏僻道路上，經常發生車速過快、酒駕、逆向等違規，反而一撞就是重傷或沒命。

▲▼「十大虎口」中竹北佔了6條，其他新豐、湖口等交通要道也分別上榜。（圖／新竹縣警局交通隊提供）

為了提升駕駛人遵守交通規則法治觀念，縣警局也針對交通事故「十大路口」逐一會勘，除提報道路交通安全會報針對交通工程，也聘請專家學者研議改善，同時從9月1日開始針對「十大事故熱點」實施「交通大執法」，希望能有效減少事故發生。

▲▼一些較少車流的路口，反而因為車速快、躲避酒測，更容易發生死亡車禍。（資料照／記者陳凱力翻攝）

▲縣警局公布的「十大虎口」名單。（圖／縣警局交通隊提供）

▲▼根據交通部《道安交通資訊查詢網》中統計，新竹縣警局公布的「十大虎口」中的死、傷人數並非最高。（圖／翻攝《道安交通資訊查詢網》網站）

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