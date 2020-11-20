台中男「第6次酒駕」還載朋友！下秒自撞分隔島　害他噴出車外慘死

▲台中男酒駕卻害死好友。（圖／示意圖，無關本案／123RF）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

一名有5次酒駕前科的林姓男子，於4月間參加烤肉聚餐時喝了高粱酒，但他卻在聚會完，仍駕車載好友梁男，沒想到卻在路上自撞分隔島，導致好友當場彈出車外，頭部重創死亡。對此，台中地檢署調查後，依法將其起訴。

起訴指出，林男從2014年到2017年間，就已經5次酒駕，而經發監執行完畢後，卻仍不知悔改，於4月間與幾名朋友一起在台中烏日烤肉聚餐，並在席間喝了2至3杯高粱酒，處於不能安全駕駛的狀態，但林男仍是開著小貨車，搭載梁姓朋友，要一同前往另名朋友的住處。

林男在行經環河路2段快車道時，因酒力發作，導致其注意、控制力、反應能力均顯著下降，進而自行擦撞慢車道分隔島，而巨大的撞擊力道，也導致坐在副駕駛座的梁男當場從車內噴出，造成頭部撕裂傷、創傷性蜘蛛網膜下出血、出血性休克、肝臟出血、腹腔積血等嚴重傷勢，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。

警方當日對林男執行酒測後發現，其酒測值高達1.23，而林男也於警訊、偵查中對於案情坦承不諱，也在第一時間自首為肇事者，並與被害人家屬達成和解。對此，台中地檢署調查後，依公共危險酒駕致人於死罪將林男起訴。

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