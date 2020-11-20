影／微博瘋傳「蔣上校在廈門隔離中」　胡錫進回應了

記者曾俊豪／綜合報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，對岸網路卻流傳蔣正志已安全降落於廈門機場。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文指出，第一時間就了解到，飛機沒有飛到大陸來，「若真有台軍機投誠，對大陸這邊也就是個臨時的小熱度。」

▲空軍第26作戰隊隊長蔣正志上校失聯。（圖／翻攝中華民國空軍學校校友會）

蔣正志17日傍晚駕駛F-16戰機進行夜間訓練，不料，起飛2分鐘後就失聯，空軍司令熊厚基上將18日晚間表示，機械故障可能性低，不排除「空間迷向」的可能。事後，對岸有網友在微博留言，表示「蔣上校在廈門隔離中」、「失聯的國軍F16飛行員，安全降落於廈門機場。」等言論。

▲空軍司令熊厚基上將。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，國防部19日晚間先對此作出回應，抨擊對岸網軍散布假消息，消費失聯飛官，國軍正持續進行搜救工作，絕不放棄任何希望。行政院長蘇貞昌20日也表示，嚴厲譴責這種假消息，既荒謬又不人道。

不過，胡錫進19日深夜在個人社群平台發文，表示自己第一時間就了解到，那架飛機沒有飛到大陸來。

他表示，「有一些大陸網友調侃此事，其實呢，大陸的力量和氣度都已今非昔比，若真有台軍機投誠，對大陸這邊也就是個臨時的小熱度。大陸今天的對台鬥爭哪還指著有台軍飛機投誠來造勢？」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）