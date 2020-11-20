國民黨11度杯葛蘇貞昌報告　柯建銘：加開臨時會

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢遭杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（20日）再度赴立法院進行施政報告並備詢，國民黨團不滿蘇貞昌未對開放含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉道歉及回應相關訴求，持續杯葛議事，這是蘇貞昌第11度無法上台。民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團杯葛壓縮中央政府總預算等的審查時間，本會期一定要加開臨時會處理。

柯建銘表示，相關預算要通過，若要延會須先經朝野協商，但至少等半個月至一個月的程序，甚至還要透過立法院會的討論事項處理，因此不可能循此途徑。他強調，為通過中央政府總預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案等重要法案，一定要加開臨時會處理。

至於臨時會的日期，柯建銘指出，明年2月1日起就是新會期開始，因此臨時會最晚開到1月31日，而現階段各委員會都還在審預算，還不急決定召開時程。

立法院本會期自9月18日開議，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日，11度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。