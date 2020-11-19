國民黨醫療委員會：民進黨政府忽略歐盟瘦肉精科學報告



▲國民黨醫療委員會批評萊豬進口。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對蔡政府2021年將開放美豬、美牛，國民黨醫療委員會19日表示，歐盟否決開放萊克多巴胺時所提出的科學疑慮，與萊克多巴胺對長者、幼兒及體弱者的安全性，仍然未見主管機關在國內研議開放進口過程中釋疑，終將犧牲民眾食品安全。

國民黨醫療委員會19日召開「民眾健康、疫情、反萊豬」記者會，主委蔡明忠邀請書記長蔣萬安、國民健康署前署長邱淑媞，以及黃啟嘉和陳建良等出席。

國民黨醫療委員會認為，含萊克多巴胺豬肉開放進口的決策過程，充分顯示政府的蠻橫專斷，民眾健康果真成為執政黨心中最軟的一塊，輕易地遭民進黨棄守。

國民黨醫療委員會舉例，行政院食品安全會報停擺、跨部會溝通機制形同具文，以及歐盟否決開放萊克多巴胺時所提出的科學疑慮，與萊克多巴胺對長者、幼兒及體弱者的安全性，仍然未見主管機關在國內研議開放進口過程中釋疑，民眾眼見開放過程的躁進，終將犧牲民眾食品安全。

國民黨醫療委員會批評，新冠肺炎疫苗的研發與採購雜亂無章、荒腔走板。尤其在新冠肺炎疫苗第二期臨床試驗尚未經人體試驗委員會核准之際，衛生福利部便遊走法令邊緣公開招募受試者，輕忽民眾健康的失當作為再添一筆。

國民黨醫療委員會提出建言，政府固然有編列預算用於醫療人員獎勵、醫療機構補助，但在對象上應求落實到每一位第一線醫療人員；在手段上，因疫情對於醫療機構的衝擊程度多端，如何精準到位的為其降低影響，強化基層社區、整備醫療體系，方能讓醫療戰力持續穩健為照顧民眾健康而努力。

為了讓醫療戰力持續穩健提供民眾健康照護，面對未來人口結構快速老化及科技面貌快速改變之兩大新局，國民黨醫療委員會認為，要超前部署未來社會資源可承擔的醫養環境，若破壞原有總量管制，擴大醫學生的招生，反而會造成醫師人力過剩。

他們認為，且應透過發展人工智能，提高每位醫師的功能與效率，以解決人口老化帶來的醫療資源困境。同時要注意醫療科技資源分配，避免集中化（壟斷），如此才能落實「以病人為中心」的醫療環境。

他們指出，明年開放萊豬的政策已經引發社會高度的不滿，民進黨仍要強行碾壓民意通過行政命令，更拋棄過去反對萊牛、萊豬的主張。捍衛食安，保護每位國民的健康，不容把健康做為交換籌碼而被犧牲，是我們的責任，也是全民的共同責任。

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