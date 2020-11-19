「T94」找到了！　台南找尋野放兩隻黑面琵鷺活動鳥友找到其中1隻

▲台南市農業局發起尋找兩隻野放黑面琵鷺「T85」 及「T94」行蹤活動，鳥友鄭宗達及胡榮顯已經找到「T94」黑面琵鷺。（圖／台南生態保育協會提供，下同）

記者林悅／台南報導

2020黑面琵鷺保育季即將於11月22日在台南學甲濕地生態園區登場，台南市農業局日前舉辦尋找年初兩隻野放黑面琵鷺「T85」 及「T94」行蹤活動，鳥友鄭宗達及胡榮顯，19日回報已經找到「T94」黑面琵鷺，市長黃偉哲再度呼籲全台灣的鳥友們，繼續協尋年初在學甲濕地野放的「T85」黑琵行蹤。

台南市生態保育學會志工黃永豐與邱景威，於2020年1月19日在學甲濕地生態園區巡查時，發現一隻有異狀的黑面琵鷺，經過救護及送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，於2月26日繫上「T85」腳環，並在學甲濕地野放康復的黑琵回歸大自然。

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▲市長黃偉哲再度呼籲全台灣的鳥友們，繼續協尋年初在他學甲濕地野放的「T85」黑琵行蹤。

農業局長謝耀清說，除市長黃偉哲親自野放「T85」黑琵，今年3月22日鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現翅膀受傷的黑琵，經送醫搶救康復繫上「T94」腳環，4月7日王徵吉等人帶往頂山賞鳥亭進行野放，讓牠順利北返。

2020黑面琵鷺保育季發起尋找兩隻野放黑面琵鷺「T85」及「T94」的行蹤，目前編號「T94」黑面琵鷺，被鳥友鄭宗達及胡榮顯發現在原先的野放處頂山賞鳥亭，並拍到牠快樂覓食的照片，證明牠野放後平安飛回韓國，再順利飛回台南過冬了！

黃偉哲市長呼籲全台灣鳥友們，再協助找尋在學甲濕地野放的編號「T85」黑琵行蹤，尋獲者將獲頒優質獎品鼓勵，並招待參加黑琵親子輕旅行的活動，連絡電話0928749922邱仁武。

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