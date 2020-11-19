為學童食安把關　台南學校午餐團膳契約將更嚴格要求限用國產豬

▲台南市長黃偉哲宣示，學校午餐供應一律使用國產豬肉，並偕同團膳公會簽署午餐限用國產豬肉的聲明、提高午餐食材的檢驗頻率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

含萊克多巴胺的美國豬肉明年元旦將開放進口，台南市學校午餐的食安把關已超前部署並訂定各項確保午餐肉品食安的預防、處理與處罰作為，以確保學童食的安全。

台南市長黃偉哲於今年開學前即宣示，學校午餐供應一律使用國產豬肉，並偕同團膳公會簽署午餐限用國產豬肉的聲明、提高午餐食材的檢驗頻率。近日教育部已正式公布團膳契約修正範本，明訂學校午餐團膳供應一律使用國產豬肉並立下罰則。台南市也正式宣示將會嚴格落實食安政策，針對團膳契約內容規範會有更嚴格要求，包括中止契約並公布業者名單，以落實食安把關工作，讓親師生安心。近日會邀集相關業者與學校共同研商換約作業，力求於2020年底全數完成。



市長黃偉哲表示，校園食安工作一直是市府重要政策，於美國豬肉開放進口政策宣布後，已加強校園食安的把關力道，除明確宣示學校午餐一律使用優質國產豬肉，也要求農業局與衛生局務必確實執行肉品源頭控管、監督食安與稽查工作，同時加強校園肉品自行檢驗能量，每年採購萊克多巴胺快速檢驗試劑供學校檢驗頻率由一年5劑，增加為20劑以上，務必落實學校午餐食品的安全監測機制，針對學校午餐團膳契約已明訂未使用國產豬肉之罰則，違反規定者將終止契約並公布業者名單，希望透過市府和優質團膳業者的協力，以維護校園午餐品質，讓學童吃得安心、家長放心。





教育局鄭新輝局長表示，學校午餐一律使用國產豬是市府的既定政策，相關超前部署準備工作包括預防、處理與處罰作為已陸續推出，針對教育部近日公布的團膳契約修正範本也會立即邀請團膳業者與23所訂購學校代表共同研商換約作業，將在年底前全數完成契約更換。未來若有業者違反契約規定，將會從嚴記點處罰，甚至中止契約並公布業者名單。台南市各學校午餐的食材資訊已完全透明化，且要求登錄於「教育部校園食材登錄平台」網站（https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/），包括食材原料、品名、供應商等，歡迎各界及家長們共同監督關心。台南推動「三章一Q」食材溯源的成效是六都中最優的城市，不僅追蹤食材來源，讓學生食得安心，同時也爭取食材溯源補助款每餐4元，以降低家長午餐費負擔，讓學生享用實惠又健康的午餐。



教育局表示，學校午餐除了全力把關食安，讓孩子吃得安心外，也規劃作為營養教學素材，109學年度已全國首推「餐前5分鐘」營養教育方案、製作健康小學堂：選用國產豬肉篇，以教導學生認明溯源標章與食品標示及用餐禮儀宣導等觀念，建立學生正確飲食習慣，讓孩子落實「聰明選，快樂吃」，健康長大。

・5層設計的超大收納空間

