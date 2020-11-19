鄭文燦一諾千金　「律師」金曲歌王蘇明淵12/26桃園開唱

▲「律師歌手」蘇明淵獲桃園市府頒發「歌手聘書」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

樂壇第一位「律師歌手」，也是今年第31屆金曲獎台語歌王得主蘇明淵，在桃園執業居住20多年，於揭曉金曲獎第一時間，鄭文燦市長就在臉書表達恭喜也兌現承諾，將邀請熱騰騰的金曲歌王在桃園舉辦演唱會，與市民分享好歌與榮耀。

這場名為「善良的歹人-良心不脫桃：蘇明淵演唱會」將於12月26日(星期六)晚間在桃園展演中心展演廳舉辦，自11月27日(星期五)下午1時起免費索票。律師歌手蘇明淵的音樂夢一路走來橫跨了30年，過去以藝名「蘇兒真」發行過2張專輯；然而年少時熱愛音樂以及音樂才華，並未帶來順遂的歌手職涯，他時表示：「當時再撐下去就不是追夢，而是做夢了。」因星途不順，為了生計轉職當律師。

▲「律師歌手」蘇明淵金曲慶功演唱會桃園舉行。（圖／文化局提供）

在樂壇沉寂20年後，以本名「蘇明淵」重新出發。得獎那一刻，蘇明淵站在頒獎典禮的舞台上，難掩激動地說：「這個獎對於一個律師來說，是一個奢侈的榮耀，但對於一個歌手來說，是一個遲來的肯定。」蘇明淵說，所有歌手的夢想就是可以舉行自己的演唱會，19日於桃園藝展中心獲桃園市文化局長莊秀美頒發「歌手聘書」。

▲▼「律師歌手」蘇明淵獲桃園市府頒發「歌手聘書」。（圖／文化局提供）

蘇明淵興奮地表示：「之前非常習慣收到律師聘書，現在可以收到鄭市長的歌手聘書感覺超棒的！」鄭文燦曾在臉書發文表示，蘇明淵律師在桃園執業，他不僅是律師，但他更是一位創作歌手，以自己的經歷，唱出一個又一個感人的故事，恭喜他這次得到金曲獎第31屆最佳台語男歌手獎。

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