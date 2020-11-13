免搭飛機！類出國首選　蛋寶生技「元氣祭」玩轉日本傳統祭典

▲蛋寶生技董事長古榮海期元氣祭祭典，大家一起為台灣加油、為世界祈福。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導



免搭飛機、類出國首選，就在桃園「元氣祭」，玩轉日本傳統祭典！位於桃園平鎮區的觀光工廠「蛋寶生技不老村」，為了滿足無法到日本旅遊的朋友，舉辦為期3天、具濃濃日本風味的「元氣祭」13日起登場。蛋寶生技董事長古榮海說，疫情擾亂大家生活，蛋寶生技舉辦元氣祭祭典，與大家一起歡樂，一起為台灣加油、為世界祈福。

▲▼蛋寶生技「元氣祭」玩轉日本傳統祭典。（圖／記者楊淑媛攝）

出席「元氣祭」活動的桃園市長鄭文燦表示：蛋寶生技不老村的企業是勤億蛋品，是全台最好蛋品的供應商，是蛋的百科全書，有很多的生技產品在這裡發展出來，成立的「蛋寶生技不老村」除了健康概念，還有文化概念，不老村更把江戶時代的建築和攤位全部在這裡展現出來。

▲▼蛋寶生技「元氣祭」玩轉日本傳統祭典。（圖／記者楊淑媛攝）

針對疫情衝擊無法出國，許多民眾好想念出國的感覺，蛋寶生技在市府支持下舉辦「元氣祭」活動，讓大家享受具有健康概念的蛋寶生技產品、享受具有文化概念的旅遊體驗，讓文化+健康享受最美好的人生。鄭市長並指出，蛋寶「元氣祭」開幕儀式中還演繹了祭典期間所能欣賞到的各式精彩表演，有日本傳統弦樂器「津輕三味線」演出，還有氣勢磅礡、震撼人心的正宗「和太鼓」。來參加祭典的民眾將穿著各色浴衣或紅藍色法被(祭典服)穿梭於熱鬧的江戶大街上，讓您宛如置身日本江戶時代。

▲▼「元氣祭」屋台美食有章魚燒、大阪燒、烤糰子、蘋果飴等。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，日式祭典中必然出現的屋台美食，如章魚燒、大阪燒、烤糰子、蘋果飴等，會場亦以專業職人的攤位呈現。而元氣祭的高潮當屬夜幕降臨時所進行「壽蛋大典」，由民眾共同傳遞由鎮村之寶－長壽尊所加持祝福的巨蛋，而後群聚在舞台廣場中央，隨著熱鬧的日式樂曲跳出百人盆踊舞蹈，在歡樂與祝福聲中為台灣首次的日式祭典體驗畫下完美句點。「2020元氣祭」於13日至15日一連三天展開，活動期間每日分「元氣場」及「鬧夜場」兩場次，從朝氣蓬勃的白天到燈火闌珊的夜晚，無時無刻都精彩，想體驗正宗的日式祭典，全台哈日的粉絲們可千萬不要錯過。

▲免搭飛機，在桃園「元氣祭」玩轉日本傳統祭典！（圖／記者楊淑媛攝）

包括：蛋寶生技總經理古昕平、市府經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、地稅局長姚世昌、客家局代理局長戴興達、市議員楊家俍、平鎮區長鄭錦文、中壢區長鄭詩鈿、日本台灣交流協會廣報文化部長村嶋郁代、台灣橫濱八景島公司董事長藤井忠光、易飛網董事長周昀生、宏亞食品股份有限公司副總經理吳哲維、杜臺貿有限公司執行長黃怡舜、桃園喜來登酒店執行長李弘信、桃園市旅行公會理事長呂中豪、桃園市旅館公會理事長邱照進、桃園市醫療旅遊聯盟召集人邱重榮等均一同出席活動。

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