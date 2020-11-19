墾丁驚見「9齒人頭」！6月海外才漂無頭屍　廟公：土地公叫我找

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣墾丁有男子18日上午在龍磐公園海岸發現，僅剩骨頭及9顆牙齒的人類頭顱，嚇得趕緊報警。警方趕到現場後，未在附近找到其他人類骸骨，後續會擴大搜尋，加上6月時曾經有人在鵝鑾鼻外海發現「無頭男屍」，後續將透過DNA比對是否為同一人，或是其他的失蹤人口。

▲屏東外海6月才發現「無頭屍」、龍磐公園海邊礁石出現人頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

屏東縣警方18日上午9時左右接獲民眾通報，指稱在龍磐公園一處偏僻海岸的礁石旁發現「人頭」，他們不敢大意立刻派人員至現場處置，抵達後發現「人頭」已經無任何肌肉附著，僅剩下骨頭與9顆牙齒可供DNA比對。



警方表示，由於附近未找到其他部位的遺骸或衣物，後續將擴大調查並透過DNA比對，檢視是否為失蹤人口，此外屏東鵝鑾鼻外海6月時，才有人發現一具無頭男屍，因此也會比對是否為同一人。

▲蔡姓住持被土地公托夢，結果真的在海邊找到人骨。（圖／東森新聞）

發現頭顱的蔡姓男子事後表示，自己在車城的福南宮擔任廟公，18日凌晨在睡夢中有土地公入夢指示，指示他「早上去鵝鑾鼻一趟」，他醒來後因夢境說法不清，於是起床向土地公點香，希望土地公能交代清楚，便回去補眠。

他再次入睡後，果然又被土地公托夢，這次更提到「口海」、「海邊」、「沙」及「燈塔」等關鍵，他起床後就依指示，在尋找鵝鑾鼻附近尋找類似的地點，沒想到真的在1個多小時後發現該頭顱。

蔡男感嘆，「土地公就說，你天亮後，趕快去，時間不能延誤，怕那些東西會被水沖走，要我趕快去找」、「我就說奇怪，要找什麼東西，我根本沒有目標啊」，但也半信半疑的出發尋找，沒想到最後是找到人類頭顱。