以為弄丟「拘票」　北市警偷用帳號「竄改公文」下場慘

▲警察持拘票逮捕人犯後，須將拘票繳回地檢署或法院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市警萬華分局陳姓偵查佐，日前為了偵辦刑事案件，曾拿著檢察官簽發的拘票逮人，但卻忘了自己有沒有依法把拘票繳回地檢署，情急下，偷用管理員帳號登入公文系統，2度竄改、延長公文回覆時間，企圖以拖待變，結果被分局察覺移送，陳警坦承犯行，台北地檢署19日依偽造文書等罪給予緩起訴處分，同時查出，其實拘票早已繳回地檢署了。

依照《刑事訴訟法》規定，除有逃亡而情況急迫等狀況外，被告經合法傳喚不到，都要由檢察官或法官簽發拘票，才由司法警察執行，拘票有2聯，1聯交給被告或家屬，另1聯則要繳回原簽發的檢察官或法官。

陳姓偵查佐是在日前偵辦1件刑事案件時，持檢察官簽發拘票執勤後，不記得自己有沒有繳回拘票，卻收到地檢署公文，詢問拘票下落，他一時之間不知道該怎麼辦，但有7天內必須回覆公文的時間壓力，竟然偷用管理同仁的帳號密碼，2度進入電子公文系統，延長公文回覆期限。

因為陳姓偵查佐登入系統時間，剛好管理員都沒上班，被分局察覺有異，移送法辦，檢察官追查發現，原來拘票早就已經被繳回地檢署了，只是陳姓偵查佐自己不記得，不過他偷改公文的行為已經觸法，考量他坦承犯行，同意給予緩起訴處分1年，條件式繳交國庫2萬元。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

共築無毒家園 戒毒協會跨界合作推廣翡翠樹蛙有機茶

課輔老師摸進女學生底褲 辯幫擦蚊子藥「單眼失明沒距離感」

豬排副店長超噁！「嘉明」噴女建教生邀「再來」 她崩潰揭傷疤