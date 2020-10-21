柯賜海憔悴現身！遭控公司股款未撥入二審改判刑5月

▲昔日「抗議天王」柯賜海到高等法院，更顯蒼老憔悴。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

「抗議天王」柯賜海再度現身！他這次因為投資某公司，但遭股東指控未將股款350萬元撥入，就完成公司變更登記，因此被依照「行使偽造私文書罪」起訴。高院21日二審宣判，柯賜海突然現身聽判。比起日前露面，他又顯得更加憔悴、蒼老，兩頰明顯凹陷，舉步維艱。記者詢問他的身體狀況，他回答，有更好一點。

外傳身家超過10億元的柯賜海曾犯下多起詐欺、偽造文書案件，遭法院判刑後，18年前展開他的抗議人生。他曾帶大批鴨子到司法院前抗議，也牽著一頭牛追隨前總統馬英九出席的場合。而他最經典的畫面，就是當記者在連線時，手舉兩張抗議的牌子，在記者身後表達抗議。

65歲的柯賜海情史豐富，他2010年與號稱「台塑林志玲」、小他13歲的張美丹在花蓮登記結婚。2013年2人離婚後，他又與小29歲的女子廖心如拍婚紗準備結婚，但女方父母反對後，柯隨即在當年與小他30歲的林思佳結婚，2人於2014年生下一子，2016年又爆發假離婚事件，最後2018年再因偽造文書罪遭判刑7月定讞。但他沒繳罰金也沒服刑，遭到通緝，直到當年底才被逮捕歸案，而林思佳也坦承雙方早已分居，最後更在去年5月間判決離婚。去年底有民眾在捷運上發現好久不見的柯賜海，發現他不但站不太穩，人也瘦到兩頰「凹下去」。

本案發生在他與林思佳婚姻存續期間，當時陳姓男子邀請柯賜海投資入股，由柯賜海付出350萬元購買其他股東的股權，並將股權移轉到林思佳名下。但股東事後發現，公司股權已經移轉並完成登記，但柯賜海的股款卻未入帳，因此提告。陳男一審遭判刑4月，柯賜海無罪。全案上訴第二審，高院21日宣判，柯賜海突然現身聽判。

柯賜海遭改判有期徒刑5月，他聽判完後走下樓梯，看到記者在門口拍照，隨即取下口罩。比起去年被拍到時，他確實更顯蒼老、憔悴，步伐緩慢。記者詢問他是否上訴，他答說會。記者詢問他的身體狀況，他回答「有比較好。」柯賜海也說，「官司都自己來打，反正我也沒事。」整個採訪過程中，柯賜海都緩步移動，短短30公尺的路程，走了2分多鐘。但等記者放下手機停止拍攝後，柯賜海突然小跑步，離開法院，行徑仍然非常怪異。

▼柯賜海到高等法院出庭，步伐緩慢。（圖／記者吳銘峯攝）