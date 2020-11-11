「書記官忘了公文」受刑人白做工4個月　非冤獄！救濟補償沒了

▲因書記官的疏失，彭姓民眾多做了4個月的工作。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署因書記官忘記發公文，導致受刑人原本可以提早假釋的部份遺漏，因而多服了4個月的勞役，案經竹檢調查，提報檢署考績暨甄審委員會，懲處決議函報高檢審議，於2019年對相關人員予以記過、列入考績等懲處，不過因受刑人系因並「無法提早假釋」的情況，而非「坐冤獄」，因此無法依法獲得補償，監委王美玉11日再提出調查報告，要求法務部正視並檢討。

監委王美玉透過新聞稿指出，彭姓民眾因案被宣告強制工作，於2016年10月7日泰源技訓所函報新竹地檢署，可免繼續強制工作，新竹地檢署也在7日後簽辦完畢，不過因本案未分案列管，無法追蹤而被書記官遺漏了4個月。事後，新竹地檢署為此展開調查，除了負責的書記官記過，相關的主管也列入考績作懲處。

新竹地檢署表示，過去此類矯正署報請聲請免除強制工作的案件屬一般文件，收文後由各股書記官自行辦理及控管，並無特殊列管及研考之規範，本案發生後，竹檢立刻展開檢討，改將本類保安處分的公文全部列為「案件」，需分案控管，待實際發文後，始能結案，以利管考稽核，避免有所遺漏。

雖相關人員因疏失獲得懲處，但彭姓受刑人卻因提早假釋被減少，而非「坐冤獄」，因此無法適用冤獄救濟補償。

王美玉表示，彭姓民眾雖然失去人身自由，但仍受公民與政治權利國際公約所保障，依公約及一般性意見規定，不得使其遭受與喪失自由無關的任何困難或限制，因此因書記官疏失而由受刑人來承擔，並不合理，囿於現行法規限制，無法取得救濟管道，監察院也要求法務部應正視人民權益並檢討改進。

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