川普卸任前訪台？　外交部：洽邀美國高官一向是重要工作

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國總統川普、國務卿蓬佩奧卸任前訪台的議題，外交部發言人歐江安17日重申，這些假設性議題，外交部目前沒有相關規劃，也未曾與美方就這些事項進行討論，但也強調洽邀美國政府高層官員訪台或安全合作，一向是政府重要外交工作。

外交部次長曾厚仁在立法院答詢時，針對川普或蓬佩奧若在卸任前訪台問題時，表示沒有理由拒絕。不過，外交部不久就發聲明強調，目前沒有相關規劃，這讓部分人士認為，是不是次長與外長不同調。

對此，歐江安17日強調，外交部的立場一致，沒有不同調的問題，「在這邊特別說明，不是說不同調，是說從不同的角度來看事情，其實目標是一致的。」

歐江安表示，洽邀美國政府高層官員訪台或安全合作，一向是政府重要外交工作，但是有關邀請川普、蓬佩奧卸任前訪台或美國軍艦靠港等假設性議題，外交部目前沒有相關規劃，也未曾與美方就這些事項進行討論。

歐江安指出，我國政府一向與美方保持密切順暢溝通，未來將持續秉持互信、互惠及互利原則，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。

▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



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