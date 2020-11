川普卸任前訪台？　外交部：洽邀美國高官一向是重要工作

第三屆「促進宗教自由部長級會議」(The 2020 Ministerial to Advance Freedom of Religion or Belief)於16日至17日由波蘭外交部以視訊方式舉辦。外交部長吳釗燮代表我國政府以預錄方式致詞,分享台灣致力與國際社會共同促進宗教自由的決心與努力,同時也宣布台灣將於110年舉辦保衛宗教自由的區域公民社會論壇。