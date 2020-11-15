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外交部評美國選後經貿走向：美中對抗態勢仍持續

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▲▼拜登11月10日在德拉威爾的威爾明頓發表演說。（圖／路透）

▲拜登。（圖／路透）

記者蕭羽耘／台北報導

美國大選落幕，外界持續關心台美經貿走向。外交部指出，美國總統當選人拜登曾表示，美國須與國際社會合作對抗中國，由此可知拜登政府將強調遵循規則的多邊體系，目前美中對抗的態勢仍將持續。

立法院外交及國防委員會16日將邀請外交部長吳釗燮報告並備質詢，就「美國大選後台美經貿關係之走向」進行專案報告。

根據外交部送達立法院的書面報告指出，拜登在美東時間11月7日晚間宣布勝選，雖然川普總統尚未承認敗選。外交部表示，目前拜登正在積極籌組交接團隊，由於新政府之籌組仍須一段時日，重要官員可能明年5、6月才能到位，未來經貿政策走向仍待進一步觀察。 仍可透過拜登及其策士過去相關發言，預見未來台美經貿關係發展。

外交部指出，對於美中貿易議題，拜登在去年12月民主黨總統初選辯論中指出，中國正剽竊美國的智慧財產、違反「世界貿易組織」規範，若美國不制定規範將由中國制定，所以美國須與國際社會合作對抗中國。由此可見，拜登政府將強調遵循規則的多邊體系，目前美中對抗的態勢仍將持續。

外交部表示，拜登團隊主要外交策士、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）在總統蔡英文宣布放寬美豬牛進口限制後，第一時間即推文表示讚賞及肯定，而該推文也獲拜登擔任副總統時的副國安顧問瑞特納（Ely Ratner）轉推，並稱將與台灣建立更強勁的經濟貿易關係，也支持台美共享的民主價值。

外交部指出，台美經貿關係穩固，雙方互為重要經濟夥伴，且美國歷任政府對台政策具有延續性及一致性，不致因選舉結果或政府更迭而有重大變化。外交部也與拜登陣營及民主黨人士長期維持良好互動，將在既有堅實基礎上，持續強化台美全球合作夥伴關係。

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