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RCEP談判8年終於簽署！　陸外交部：重要里程碑

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▲▼▲▼RCEP,區域全面經濟夥伴關係協定。（圖／達志／美聯社）

▲區域全面經濟夥伴關係協定。（圖／達志／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15日在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署，世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區就此誕生。大陸外交部新聞發言人趙立堅16日回應，經過8年談判，RCEP在昨天順利簽署，這是區域經濟一體化的重要里程碑。

趙立堅指出，在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延、世界經濟嚴重衰退、單邊主義、保護主義加劇的背景下，RCEP得以簽署，將有力地促進地區經濟復甦、拉動全球經濟增長，這體現了各方堅定維護多邊主義和自由貿易，堅定支持開放、公平共贏的多邊貿易體制，致力於堅持團結合作、應對挑戰。

東盟十國以及中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭15個國家，15日透過視訊方式，正式簽署RCEP，成為成為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區。

▲▼RCEP、李克強、東協十國、2020、簽署。（圖／翻攝新華社）

▲李克強。（圖／翻攝新華社）

大陸財政部表示，RCEP各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、10年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。協定有利於推動實現區域內高水準的貿易自由化。

大陸國務院總理李克強15日透露，RCEP的簽署不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

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